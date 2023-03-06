В Адыгее в суд направили дело о смерти подростка при ДТП

В Адыгее направили в суд материалы уголовного дела, возбужденного по факту смерти подростка в автомобильной аварии. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР республики.

По данным следствия, 24 декабря прошлого года около 17:25 на дороге в ауле Козет Тахтамукайского района произошла авария. Водитель «ГАЗ 3302» выехал на обочину, где сбил несовершеннолетнего пешехода. С места происшествия 31-летний водитель автомобиля скрылся. Подросток был доставлен с травмами в больницу, где позднее скончался.

В отношении водителя, устроившего аварию, возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП). Мужчина полностью признал свою вину и рассказал об обстоятельствах аварии.

Анастасия Донскова

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