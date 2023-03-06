В преддверии 8 Марта цветы в Краснодаре подорожали в среднем на 20%

Средний чек на букет цветов в Краснодаре в преддверии Международного женского дня поднялся на 10–20%, выяснил «Ъ-Кубань». По словам опрошенных представителей цветочного рынка, больше всего выросла стоимость импортных цветов.

В цветочной лавке Mouse&Flowers отметили, что цены на импортные цветы увеличились в среднем на 20%. Это связано в том числе со снижением курса рубля. «Местные особо не подорожали»,— отметили в цветочном магазине.

«В среднем стоимость букетов к 8 Марта выросла на 10%. Но цены разные», — рассказали «Ъ-Кубань» в компании «Кубань Букет».

По данным салона «Шеф Букетов», средняя стоимость премиальной 60-сантиметровой розы, которую везут из Эквадора, составляет 200 руб., тюльпана — 120 руб.

Эксперты также назвали цветы, которые традиционно являются самыми популярными на 8 Марта. На первом месте — розы, на втором — тюльпаны.

В прошлом году в Краснодаре цветы подорожали в 1,5 раза из-за ослабления рубля. Как сообщали «Ъ-Кубань» представители цветочного бизнеса региона, рост стоимости привел к снижению спроса. При этом дефицита цветов и сокращения ассортимента не наблюдалось, так как оптовые поставщики успели завезти из-за границы цветы к 8 Марта.

Наталья Решетняк

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