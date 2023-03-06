«Абрау-Дюрсо» продала французское винное хозяйство Chateau d'Avize

Группа компаний «Абрау-Дюрсо», принадлежащая семье бизнес-омбудсмена Бориса Титова, продала французский шампанский дом Chateau d'Avize из-за сложностей работы в стране. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на президента ГК Павла Титова.

«Абрау-Дюрсо» владела Chateau d'Avize с 2010 года. Сделка по продаже произошла еще в январе 2022 года. Новым владельцем компании стал местный винодел, имя которого и сумму сделки Павел Титов раскрывать не стал.

Chateau d'Avize было основано в 19-м веке в коммуне Авиз, находящейся на северо-востоке Франции. С 1970-х годов поместьем владела специализирующаяся на производстве товаров персональной роскоши французская группа LVMH (Moet&Chandon, Hennessy, Bacardi Limited). Позже шато продали, но группа сохранила за собой виноградник. В 2010 году поместье и права на продажу шампанского под маркой Louis XIV, Chateau d’Avize и Chateau d’Avize Blanc de Blanc купила нефтехимическая SVL Group, связанная с бизнес-омбудсменом и владельцем русского винного дома «Абрау-Дюрсо» Борисом Титовым, отцом Павла Титова. Позже французское винное хозяйство входило в ГК «Абрау-Дюрсо». Кроме того, SVL арендовала на 25 лет два га виноградников Grand Cru.

Сейчас шампанское хозяйство производит три марки вин: Foliage, Chateau d’Avize, Titov & Fils («Титов и сын» — фр.). Исключительные права на торговую марку Chateau d’Avize были закреплены за компанией Societe Du Chateau D'Avize, в конце 2022 года она была ликвидирована. После продажи шато бренд Titov & Fils остался за семьей Титовых.

«Абрау-Дюрсо» договорился с новым владельцем о дальнейшем производстве и импорте этого вина в Россию. Однако с поставками могут возникнуть проблемы из-за запрета импорта вина в Россию дороже €300 за штуку, введенного ЕС в рамках четвертого пакета санкций после начала СВО.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Абрау-Дюрсо» было зарегистрировано в Новороссийске (село Абрау-Дюрсо) в 2001 году. Владельцем является Борис Титов. В 2021 году выручка компании составила 5,2 млрд руб., чистая прибыль — 816,6 млн руб.

Татьяна Ручкина

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