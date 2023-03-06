Бывший первый замглавы Воронежской таможни задержан за приобретение наркотиков

В Воронеже по подозрению в приобретении наркотических средств задержан первый заместитель начальника Воронежской таможни полковник Евгений Филипенко.

В пресс-службе Воронежской таможни «Ъ» пояснили, что 3 марта Евгения Филипенко задержали сотрудники отдела по противодействию коррупции ведомства и оперативники УМВД России по Воронежу.

«Евгений Филипенко из таможенных органов Российской Федерации уволен»,— отметили в ведомстве.

В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (до десяти лет лишения свободы). По данным местных СМИ, господина Филипенко задержали, когда он якобы нашел сверток с 1,18 грамма амфетамина.

Сергей Толмачев, Воронеж