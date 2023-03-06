Сектор реально занял

Февраль 2023 года оказался рекордным для этого периода года на российском рынке внутренних заимствований. Корпоративные заемщики завершили размещения бондов на 327 млрд руб., причем активно размещают бумаги не только компании реального сектора экономики, но и банки. Компании спешат привлечь финансирование на фоне ужесточения риторики ЦБ, что сулит возможным удорожанием заимствований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По оценкам “Ъ”, основанным на данных Cbonds, корпоративные заемщики в феврале значительно увеличили активность на внутреннем рынке публичного долга. За месяц они привлекли почти 327 млрд руб., что почти в 12 раз больше заимствований в январе (28 млрд руб.) и в семь раз больше, чем в феврале 2022 года (66,8 млрд руб.). Это лучший результат для этого месяца, предыдущий рекорд был установлен в феврале 2021 года, тогда компании привлекли чуть более 290 млрд руб.

По оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, в минувшем месяце наибольшая доля размещений (более 60%) пришлась на облигации реального сектора.

Объем 17 размещенных выпусков составил почти 190 млрд руб. Причем в первой половине месяца прошли самые крупные сделки — «РусГидро» (35 млрд руб.), «Газпром Капитала» и «Магнита» (по 30 млрд руб.), «Полюса» (20 млрд руб.).

Активно размещали облигации и банки, которые почти весь прошлый год воздерживались от выхода на рынок с классическими долговыми бумагами. Пять банков, включая ЕАБР, провели размещения на 97 млрд руб., причем Сбербанк разместил два выпуска на 62 млрд руб.

326,6 миллиарда рублей привлекли на долговом рынке российские эмитенты в феврале 2023 года.

«По итогам многих сборов заявок происходило увеличение объемов заимствования и снижение ставки первого купона на 15–25 базисных пунктов от первоначального ориентира на фоне переподписки»,— отмечает господин Ермак. Так, «Сегежа» и «Эталон» разместили облигации в 1,-5–1,6 раза больше первоначально заявленного объема, Альфа-банк — в 2 раза больше, «РусГидро» — в 2,3 раза больше.

Высокой активности эмитентов способствовали усиление инфляционных опасений на рынке и ужесточение риторики ЦБ. По итогам февральского заседания регулятор ожидаемо сохранил ставку на уровне 7,5%, однако в пресс-релизе отмечалось, что в случае усиления инфляционных рисков будет рассматриваться целесообразность повышения ставки на ближайших заседаниях. В итоге ЦБ повысил свой прогноз по диапазону ключевой ставки на 2023 год до 7–9% с 6,5–8,5%.

Заявления ЦБ, по мнению главы департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets Дениса Леонова, побудили многих эмитентов поторопиться с размещениями.

«Инфляция становится более волатильна, а политика Минфина по управлению дефицитом бюджета становится менее прозрачна, что в совокупности создает давление, которое проявляется не в динамике ставок, а в активности рынка — оборотах, новых сделках и т. д.»,— отмечает аналитик департамента анализа финансовых рынков Совкомбанка Арсений Автухов.

Но в начале марта на первичном рынке активность сократилась. Такая ситуация, как считает Александр Ермак, затянется до очередного заседания Банка России, которое должно состояться 17 марта. Повышения ключевой ставки в марте на рынке не ждут, но ожидают новых сигналов от регулятора. «Радикальных изменений в активности эмитентов не стоит ожидать до момента изменения денежно-кредитной политики со стороны Банка России, статистики по инфляции или каких-либо масштабных явлений в экономике»,— отмечает Денис Леонов.

При этом активных размещений юаневых облигаций, которые были популярны среди эмитентов в конце 2022 года, на рынке не ждут. «Этот сегмент рынка пока не сформировался окончательно, и на нем ожидается резкий рост ставок, что отпугивает и эмитентов, и инвесторов»,— отмечает директор по инвестиционно-банковским услугам и операциям на рынках капитала Росбанка Павел Винтин. По мнению Арсения Автухова, ситуацию может изменить профицит юаневой ликвидности в банковской системе, который может образоваться из-за продаж валюты из ФНБ. В январе и феврале в рамках бюджетного правила ЦБ продал на открытом рынке юаней на 215 млрд руб. (около 21,5 млрд CNY).

Виталий Гайдаев