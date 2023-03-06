Поговорили и разошлись

Предложение самарской администрации ограничить «с учетом индекса потребительских цен» рост стоимости аренды земельных участков в границах города, собственность на которые не разграничена, спустя месяц так и не согласовано правительством Самарской области в лице первого вице-губернатора региона Виктора Кудряшова. В соответствии с принятыми городской думой поправками для части предпринимателей стоимость аренды такой земли выросла почти в 4 раза. После общественного резонанса чиновники пообещали предпринимателям компромисс, однако представители бизнеса до сих пор не получили какую-либо поддержку. Как утверждают бизнесмены, в лучшем случае решения будут приняты только ко второму полугодию. Вместе с тем часть предпринимателей обратилась в прокуратуру с требованием отменить принятые гордумой поправки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов и мэр Самары Елена Лапушкина не стали спешить с поддержкой бизнеса, для которого арендные платежи в текущем году увеличились почти в 4 раза

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов и мэр Самары Елена Лапушкина не стали спешить с поддержкой бизнеса, для которого арендные платежи в текущем году увеличились почти в 4 раза

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Предложение установить на весь 2023 год «переходный период, ограничивающий общий рост годовой арендной платы с учетом индекса потребительских цен», озвученное первым заместителем главы Самары Максимом Харитоновым 1 февраля, спустя месяц не согласовано первым вице-губернатором — председателем правительства Самарской области Виктором Кудряшовым.

27 декабря 2022 года, в день назначения Елены Лапушкиной главой Самары, городская дума приняла поправки, касающиеся изменения коэффициентов при определении арендной стоимости земли, государственная собственность на которую не разграничена. Как следует из вновь принятого решения, для арендаторов, имеющих «объекты капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности», арендная плата увеличивается почти в 4 раза. При этом не имеет значения, находится ли бизнес, к примеру, в Куйбышевском, Ленинском или Промышленном районе — во всех районах города коэффициент одинаковый. Площадь и вид торгового объекта тоже не ­учитываются.

• В 2017 году один из предпринимателей Промышленного района добился в областном УФАС исключения признаков дифференциации при определении коэффициентов. Комиссия УФАС пришла к выводу, что зависимость коэффициента, к примеру, от района города или вида торгового объекта создавала ситуацию, когда на одном рынке предприниматели, осуществляющие одинаковый вид деятельности, оказывались в заведомо неравных условиях. В суде добиться отмены решения антимонопольного органа не удалось.

После широкой общественной огласки решения гордумы, идущего в разрез с заявлениями президента Владимира Путина, который призвал использовать все возможности, чтобы поддержать отечественный бизнес, городская администрация провела круглый стол с предпринимателями, на котором также присутствовали чиновники департамента управления имуществом и департамента экономического развития. По данным, озвученным заместителем руководителя департамента имущества Александра Крючкова, рост коснулся только 77 договоров аренды. По 1150 договорам арендной платы стоимость якобы, наоборот, снизилась. Предприниматели же настаивали, что рост арендной платы коснулся почти всех предпринимателей. По итогам мероприятия помимо предложения первого замглавы Самары было решено создать рабочую группу «в целях выработки совместных решений для обеспечения баланса экономических интересов», в которую должны были войти предприниматели, уполномоченный по правам предпринимателей в Самарской области Эдуард Харченко, депутаты думы Самары и представители профильных департаментов городской администрации.

Как рассказал «Ъ» исполнительный директор некоммерческого партнерства «Ассоциация некоммерческих организаций предпринимателей Самарской области „Взаимодействие“» Николай Тарабин, рабочая группа также до сих пор не создана. «Ничего из обещанного не сделано. Счета за феврали выставлены с учетом новых ставок. Мы уже обратились в прокуратуру Самары, чтобы добиться отмены поправок»,— сказал исполнительный директор некоммерческого партнерства «Ассоциация некоммерческих организаций предпринимателей Самарской области ­„Взаимодействие“».

Схожей информацией с изданием поделился и другой самарский предприниматель, пожелавший остаться неизвестным. «Мы верили, что все это может быстро реализоваться, но, как оказалось, зря. Городские чиновники, по моим данным, отправили предложение областным властям, после чего все зависло. Думаю, до принятия каких-либо решений пройдет еще 4–3 месяца. Власть снова продемонстрировала нам свое безразличие. Возможно, чиновники таким образом хотят наполнить бюджет или просто не хотят работать»,— поделился собеседник издания.

В горадминистрации и правительстве Самарской области ситуацию пока не прокомментировали.

Евгений Чернов