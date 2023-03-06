В Петербурге за месяц по камерам выявили более 400 тыс. нарушений ПДД

Более 400 тыс. нарушений правил дорожного движения зафиксировали комплексы фотовидеофиксации в СанктПетербурге в феврале 2023 года, рассказали в пресс-службе Смольного. Чаще всего петербуржцы попадались на превышении скорости.

«Большинство нарушений (97%) составили нарушения скоростного режима. Еще 2% — проезд на запрещающий сигнал светофора, менее 1% — движение по обочине. За аналогичный период прошлого года было зафиксировано порядка 380 тысяч нарушений правил дорожного движения»,— говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Отмечается, что фиксация нарушений скоростного режима осуществляется как стационарными, так и передвижными комплексами, которые размещены в наиболее высоких очагах аварийности на петербургских дорогах. В настоящее время в Петербурге функционируют 967 комплексов фотовидеофиксации, включая 923 стационарных и 44 передвижных.

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