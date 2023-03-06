УФАС заинтересовалось иллюминацией в Уфе

Государственное унитарное предприятие «Управление административными зданиями» (ГУП УАЗ), подконтрольное минземимуществу Башкирии, а также структуры мэрии Уфы подозревают в заключении антиконкурентного соглашения при закупке и установке в 2020 году новогодних украшений за 23,8 млн руб. Поставщиком было ООО «Клирлайт рус», оно же фигурирует в уголовном деле заместителя директора ГКУ «Хозяйственное управление» Алексея Аглисламова, обвиняемого в превышении полномочий. Антимонопольное дело возбуждено по результатам проверки управления ФСБ по Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Государственное унитарное предприятие «Управление административными зданиями», управление коммунального хозяйства и благоустройства (УКХиБ), а также управление земельных и имущественных отношений (УЗИО) администрации Уфы и подмосковное ООО «Клирлайт рус» (принадлежит Сергею Макееву) подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения при закупке светотехнических изделий для праздничного украшения улиц Уфы (п.4 ст.16 ФЗ «О защите конкуренции»). УФАС по Башкирии возбудило в отношении них антимонопольное дело. Первое заседание комиссии назначено на 29 марта.

Материалы в антимонопольное ведомство поступили из УФСБ по республике. В них, в частности, говорилось, что в июле 2020 года УКХиБ направило обращение в Фонд социальных целевых программ (ФСЦП) о возможности финансирования покупки светотехнического оборудования для новогоднего оформления улиц города на 29,9 млн руб. Советом фонда в том же месяце было принято решение выделить администрации Уфы из средств АО «Региональный фонд» 31 млн руб. Техзаказчиком предложили сделать ГУП УАЗ.

Для организации и проведения закупки между ФСЦП, ГУП УАЗ и мэрией Уфы был заключен трехсторонний договор. В августе госконтракт получило ООО «Клирлайт рус», предложившее за него 22 млн руб., а в ноябре с учетом дополнительного приобретения оборудования стоимость выросла до 23,8 млн руб. Согласно техзаданию, компания поставила более 55 новогодних уличных украшений в виде арок, комет, цифр, шаров, бабочек, звезд, дерева и символа года.

«Целью соглашения между ООО “Клирлайт Рус” и ГУП УАЗ, а также УКХиБ, УЗИО являлся уход от процедуры проведения публичных торгов», — заключило антимонопольное ведомство, указывая на то, что закупка проводилась в интересах выигравшей компании.

УФАС указывает на то, что это не единичный случай взаимодействия между госорганами, ГУП УАЗ и хозяйствующими субъектами. В частности, в 2019 году ФСЦП, администрацией Уфы и ГУП УАЗ заключены аналогичные контракты на поставку, установку и подключение светотехнических изделий для новогоднего украшения улиц Уфы. В декабре 2019 года ГУП УАЗ по результатам торгов на двух электронных площадках заключило договоры подряда с ООО СК «Ильинка» на 14,9 млн руб. и «Клирлайт рус» на 7,9 млн руб. «Можно прийти к выводу, что имеется наличие признаков заключения между заказчиком, обществом и органами местного самоуправления антиконкурентного соглашения, которое было направлено на ограничение доступа на товарный рынок», — говорится в определении УФАС.

Как писал «Ъ-Уфа», в конце прошлого года Советский райсуд Уфы отправил под домашний арест заместителя директора ГКУ «Хозяйственное управление» при управлении делами администрации главы Башкирии Алексея Аглисламова (ранее занимал должность руководителя управления) по подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) при закупке пиксельных елок за 115 млн руб. у «Клирлайт рус». Проверка показала, что сделка заключалась на неконкурентной основе и по завышенной цене. Ущерб бюджету республики составил более 24 млн руб.

В ГУП УАЗ от комментариев отказались.

В пресс-службе мэрии Уфы заявили, что «не видят» нарушений закона со стороны подконтрольных структур.

В ООО «Клирлайт Рус» на запрос «Ъ-Уфа» оперативно не ответили.

Партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Глеб Ситников считает, что в аргументации УФАС по поводу контракта «Клирлайт рус» «видится некий пробел». «Вывод о наличии признаков участия общества в устном соглашении об ограничении конкуренции сделан только исходя из того, что общество выиграло закупку и ранее уже выигрывало в аналогичной ситуации. Для принятия окончательного решения о нарушении со стороны общества такая аргументация представляется недостаточной», — отметил он.

«Изложенные в определении доводы дают возможность предположить, что фигуранты дела будут признаны виновными в нарушении антимонопольного законодательства. Указанное подтверждается также судебной практикой, согласно которой само по себе непроведение публичных торговых процедур в случаях, когда по закону требуется их проведение, является ограничением конкуренции», — считает исполнительный директор «Центра по работе с проблемными активами» Ольга Анисимова.

Карина Мамаева