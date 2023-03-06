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Коммерсантъ FM
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Минцифры опровергло утечку данных из НИИ «Восход»

Минцифры РФ не подтвердило утечку данных из подведомственного НИИ «Восход», сообщает ТАСС. Информация об утечке из института появились сегодня, 6 марта, в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти». Сообщалось, что в сеть попали биометрические характеристики граждан РФ, Казахстана и Белоруссии. Базу якобы скачал и слил в интернет уволенный сотрудник.

ФГАУ НИИ «Восход» — головной институт в сфере системной интеграции по разработке и внедрению крупных федеральных и ведомственных автоматизированных информационных систем (в т. ч. специального назначения), указано на сайте Минцифры. Среди проектов НИИ система паспортно-визовых документов нового поколения, информационная система контроля оборота оружия и управления охранными услугами Росгвардии, государственная автоматизированная система «Выборы» и др.

В январе президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов для компаний, допустивших утечку персональных данных клиентов. Тем временем жертвы утечек и сами начинают активно защищать свои права.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Персональные данные отнесли в суд».

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