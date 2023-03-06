Производственникам дадут кредит на стройку

Собственная программа промышленной ипотеки начала работать в Челябинской области. Льготные займы по 10–50 млн руб. не только на покупку, но и на строительство и реконструкцию объектов под 3–5% годовых будет выдавать региональный Фонд развития промышленности. В фонде отмечают, что программа в первую очередь предназначена для малого и среднего бизнеса. В ближайшее время ипотеку планирует оформить компания «Модерн Гласс» для строительства в Челябинске новых цехов для производства особо прочного стекла. Эксперты ожидают «вал запросов» в первый год действия программы, когда ипотеку возьмут компании, располагающие достаточной прибылью для исполнения обязательств.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран О запуске региональной промипотеки Алексей Текслер (справа) объявил на заседании правления областного Союза промышленников и предпринимателей

Фото: Пресс-служба правительства Челябинской. обл. О запуске региональной промипотеки Алексей Текслер (справа) объявил на заседании правления областного Союза промышленников и предпринимателей

Фото: Пресс-служба правительства Челябинской. обл.

Фонд развития промышленности (ФРП) Челябинской области начал принимать заявки от предприятий по региональной программе промышленной ипотеки. О старте этой меры поддержки сообщил губернатор Алексей Текслер на последнем заседании областного отделения Союза промышленников и предпринимателей.

«Область в числе первых включилась в реализацию этой программы. Мы разработали свой региональный аналог для менее крупных проектов. Механизм запущен. Регион готов обсуждать и поддерживать реализацию любых инвестпроектов и инициатив. Сегодня очень важно, чтобы инвестиционная активность не снижалась»,— сказал глава региона.

По мнению Алексея Текслера, предложившего идею промышленной ипотеки в 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме, это действенная мера поддержки для производств в условиях санкций и работы по импортозамещению.

В ФРП отмечают, что региональная программа прежде всего ориентирована на малый и средний бизнес. Льготный кредит можно будет получить на приобретение, на строительство и на реконструкцию зданий. Размер займа на эти цели составит 10–50 млн руб. Процентная ставка будет зависеть от статуса заемщика: 5% базовая ставка, 3–4% — для субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) участников промышленных кластеров, резидентов индустриальных парков. Сумма, предоставленная ФРП, может достигать 80% от общей стоимости проекта, которая должна быть не меньше 12,5 млн руб. Срок займа — до семи лет.

Ставка на приобретение готовой производственной недвижимости по региональной программе будет зависеть от ключевой ставки Центробанка РФ, действующей на момент рассмотрения заявки наблюдательным советом фонда. Например, сейчас она составляет 7,5%. Сумма и срок займа такой же, как на строительство. Но доля софинансирования ФРП и заемщика составляет 50% на 50%.

Получатели региональной промипотеки должны выполнить ряд обязательств. В том числе иметь экспертизу сметной стоимости объекта капитального строительства, надлежащим образом оформленные права на земельный участок (в случае покупки такие права должны быть у продавца), с третьего года ввода объекта недвижимости в эксплуатацию объем продаж продукции ежегодно должен быть не менее 100% от суммы займа и другие.

В ФРП Челябинской области отмечают, что еще во время разработки программы многие предприятия региона проявляли большой интерес. В ближайшие недели в фонде ждут заявку от ООО «Модерн Гласс». Компания планирует запустить в Челябинске завод по производству ионного химически упрочненного стекла для промышленных предприятий. По словам исполнительного директора компании Дмитрия Дышакова, новая программа оказалась «более чем своевременной». «В ближайшее время мы намерены получить сразу два льготных займа на создание промышленной площадки с уникальными технологическими компетенциями. Один — на покупку современного оборудования, второй — на строительство цехов, чтобы наше новое предприятие ООО “Протек” изначально было самодостаточным»,— говорит Дмитрий Дышаков. Сумма планируемого займа не раскрывается.

Компания «Модерн Гласс» работает в Челябинске с 2002 года и является одним из крупнейших производителей закаленного и многослойного стекла. По этому сегменту предприятие входит в тройку лидеров на рынке России. По данным «СПАРК-Интерфакс», по 45% уставного капитала компании принадлежат Сергею Ванюкову и Михаилу Дедовичу, который возглавляет ООО. Еще 10% принадлежат Вячеславу Уварову. В 2021 году выручка компании составила 3,4 млрд руб. (2,4 млрд в 2020 году), чистая прибыль — 342,3 млн (37,4 млн руб.). ООО «Протек» до ноября 2022 года на 100% принадлежало ООО «Модерн Гласс» и называлось «Модерн Гласс — Протек», а директором был Михаил Дедович. Сейчас владелец и руководитель компании «Протек» — Евгений Лундовских. Весной 2022 года «Модерн Гласс» получил заем от федерального Фонда развития промышленности в размере 1,6 млрд руб. на расширение производства и запуск линии, которая позволяет делать стекла длиной до 12 м. В России такие крупноформатные стеклопакеты до сих пор не производили.

Председатель комитета по промышленности Челябинского областного отделения общественной организации «Опора России» Павел Золотов считает проект региональной промышленной ипотеки «прорывным», отмечая, что условия власти прорабатывали «в постоянном контакте» с деловыми сообществами. По его словам, в первый год программой могут воспользоваться до 2% субъектов малого и среднего бизнеса в регионе. «Мы ожидаем, что будет определенный вал запросов, из которых реализуется до 100 проектов субъектами малого и среднего предпринимательства в этом году. Затем будет плато, и основная масса МСП, а это 95% всех хозяйствующих субъектов Челябинской области, будут находиться в режиме standby до разрешения вопроса получения длительной и ритмичной загрузки от заказчиков. Также производственники будут ждать широкого предложения банков по кредитованию под процент как минимум в пять раз меньше, чем сегодня. Сейчас это 14–17%. Тогда у компаний будет достаточная прибыль для того, чтобы включаться в такие серьезные обязательства, как оплата процентов и тела промышленной ипотеки»,— говорит Павел Золотов.

В конце января этого года Сбербанк предоставил один из трех первых кредитов по федеральной программе промышленной ипотеки компании из Челябинской области — ООО «Альтернатива» (Трехгорный), специализирующееся на производстве металлоконструкций для монтажа навесных вентилируемых конструкций. Сумма займа, выданного на семь лет, составила 33,6 млн руб., процентная ставка — 5% годовых.

Юлия Гарипова