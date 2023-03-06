Эксперт об ужесточении требований ЦБ к ипотеке с низким первоначальным взносом

В России могут полностью запретить дешевую ипотеку от застройщиков. С инициативой выступила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. Регулятор попытается законодательно закрепить правило, по которому при продаже квартир в новостройках в качестве льготной ипотеки могут использоваться только кредиты с госсубсидией, пишет «Ъ». Госпожа Набиуллина напомнила, что высокий рост ипотечного кредитования, к которому ведут «околонулевые» ипотечные программы, на фоне снижения доходов населения чреват негативными последствиями для экономики.

По мнению коммерческого директора девелопера «Неометрия» Ольги Нарт, застройщики понимают задачу регулятора и работают на тех условиях, которые он создает и трансформирует. Вместе с тем для них крайне важно, чтобы сохранился баланс качества ипотеки, о котором говорят в Центробанке, и ее доступности для покупателей.

«Сегодня рынок очень чувствителен к сумме ежемесячного платежа, она должна оставаться комфортной, поскольку это является ключевым фактором при принятии решения о приобретении недвижимости. И если инструменты по субсидированию ипотеки сократят, девелоперы и банки будут совместно разрабатывать новые продукты. Говорить конкретно, какие предложения могут появиться на рынке,— пока рано. Как вариант, точечная поддержка определенных социальных групп граждан»,— отмечает госпожа Нарт.

Она добавляет, что Центробанк не в первый раз обращает внимание на необходимость соблюдать баланс между ростом кредитования и качеством ипотечного рынка, фокусируется на этом. И решения, которые регулятор принял этой зимой, подтверждают намерения ЦБ добиться большей устойчивости на рынке жилья, минимизировать возможные риски, считает эксперт.

Уже произошло повышение ставки льготной ипотеки с господдержкой с 7 до 8%, введены ограничения по минимальным ставкам для субсидированной ипотеки. Если в 2022 году была возможность предложить клиентам ставку от 0,01%, то по семейной ипотеке на текущий момент банки ограничивают ставки в пределах 4%, а по ипотеке с господдержкой — в пределах 6%.

По данным Ольги Нарт, действительно в 2022 году объемы ипотеки росли. Программы от застройщиков с субсидированными процентными ставками, по оценке эксперта, стали одними из ключевых факторов восстановления рынка недвижимости после весеннего падения. «Я уверена, что и в 2023 году необходимо обеспечить наличие финансовых инструментов, позволяющих решить жилищный вопрос представителям различных групп населения. Как пример могу привести опыт Ростовской области, где студенты-отличники, остающиеся в регионе, могут получить ипотеку под 1%»,— резюмирует Ольга Нарт.

Наталья Решетняк

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