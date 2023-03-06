Проект застройки центра Самары вызвал критику горожан

Проект строительства многоэтажных жилых зданий в границах ул. Ульяновской, Самарской, Галактионовской, Ярмарочной в Самаре прошел общественные обсуждения. Жители разделились во мнениях. У инициативы нашлись сторонники и противники. Результаты опубликованы на сайте городской администрации.

Проект вниманию общественности представило ООО «Специализированный застройщик "Трансгруз"». Компания рассматривает под застройку в центре города земельные участки площадью 769 и 1028 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Противники строительства высоток в указанном районе отметили, что жилые дома в центре города отпугнут туристов и увеличат нагрузку на детсады и поликлинику. В итоге 51 горожанин не поддержал инициативу. В письменном виде за реализацию проекта высказались 85 человек. Ранее власти Самары сократили число парковок для высотки на ул. Лейтенанта Шмидта.

Георгий Портнов