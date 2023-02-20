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Власти Самары сократили число парковок для высотки на ул. Лейтенанта Шмидта

ООО «Стройпроектсервис» получило разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на участке площадью более 8,4 тыс. кв.м в Самаре. Речь идет о строительстве жилья. Постановление опубликовала городская администрация

Высотные здания планируется возвести в границах ул. Лейтенанта Шмидта, Профсоюзной, Конноармейской и Шевченко в Октябрьском районе Самары. При них предполагается обустроить парковку с числом паркомест из расчета 0,07 штук на одну квартиру.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Ранее в Самаре предложили застроить жильем три участка в Ленинском районе. Речь идет о территории в границах ул. Ульяновской, Самарской, Галактионовской и Ярмарочной.

Георгий Портнов

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