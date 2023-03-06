Фото дня: 6 марта

Неделя моды в Париже, фестиваль красок в Индии и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Хайдарабад, Индия. Люди танцуют на фестивале красок Холи Фото: Mahesh Kumar A. / AP Талса, США. Участник чемпионата по борьбе Big 12 Wrestling перед поединком Фото: Ian Maule / Tulsa World / AP Москва. Министр иностранных дел Сергей Лавров (слева) и вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече руководства Группы стратегического видения «Россия — исламский мир» Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Эль-Альто, Боливия. Представительница народа аймара играет с волчком на празднике, посвященном годовщине основания города Фото: Juan Karita / AP Канзас-Сити, США. Семья гуляет на закате в парке Фото: Charlie Riedel / AP Мариуполь. Свалка сгоревших автомобилей Фото: Коммерсантъ / Александр Черных / купить фото Рованиеми, Финляндия. Северное сияние Фото: Reuters / Alexander Kuznetsov Париж, Франция. Показ осенне-зимней коллекции сезона 2023/24 дизайнера Стеллы Маккартни в рамках Недели моды Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP Гамбург, Германия. Заснеженный заповедник Бобергер-Нидерунг Фото: Daniel Bockwoldt / dpa / AP Бангкок, Таиланд. Монах храма Ват Пхра Дхаммакая зажигает свечу в честь буддийского праздника Макха Буча Фото: Reuters / Athit Perawongmetha Следующая фотография 1 / 10 Хайдарабад, Индия. Люди танцуют на фестивале красок Холи Фото: Mahesh Kumar A. / AP Талса, США. Участник чемпионата по борьбе Big 12 Wrestling перед поединком Фото: Ian Maule / Tulsa World / AP Москва. Министр иностранных дел Сергей Лавров (слева) и вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече руководства Группы стратегического видения «Россия — исламский мир» Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Эль-Альто, Боливия. Представительница народа аймара играет с волчком на празднике, посвященном годовщине основания города Фото: Juan Karita / AP Канзас-Сити, США. Семья гуляет на закате в парке Фото: Charlie Riedel / AP Мариуполь. Свалка сгоревших автомобилей Фото: Коммерсантъ / Александр Черных / купить фото Рованиеми, Финляндия. Северное сияние Фото: Reuters / Alexander Kuznetsov Париж, Франция. Показ осенне-зимней коллекции сезона 2023/24 дизайнера Стеллы Маккартни в рамках Недели моды Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP Гамбург, Германия. Заснеженный заповедник Бобергер-Нидерунг Фото: Daniel Bockwoldt / dpa / AP Бангкок, Таиланд. Монах храма Ват Пхра Дхаммакая зажигает свечу в честь буддийского праздника Макха Буча Фото: Reuters / Athit Perawongmetha