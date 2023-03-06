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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 6 марта

Яркие кадры понедельника

Неделя моды в Париже, фестиваль красок в Индии и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Хайдарабад, Индия. Люди танцуют на фестивале красок Холи

Хайдарабад, Индия. Люди танцуют на фестивале красок Холи

Фото: Mahesh Kumar A. / AP

Талса, США. Участник чемпионата по борьбе Big 12 Wrestling перед поединком

Талса, США. Участник чемпионата по борьбе Big 12 Wrestling перед поединком

Фото: Ian Maule / Tulsa World / AP

Москва. Министр иностранных дел Сергей Лавров (слева) и вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече руководства Группы стратегического видения «Россия — исламский мир»

Москва. Министр иностранных дел Сергей Лавров (слева) и вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече руководства Группы стратегического видения «Россия — исламский мир»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Эль-Альто, Боливия. Представительница народа аймара играет с волчком на празднике, посвященном годовщине основания города

Эль-Альто, Боливия. Представительница народа аймара играет с волчком на празднике, посвященном годовщине основания города

Фото: Juan Karita / AP

Канзас-Сити, США. Семья гуляет на закате в парке

Канзас-Сити, США. Семья гуляет на закате в парке

Фото: Charlie Riedel / AP

Мариуполь. Свалка сгоревших автомобилей

Мариуполь. Свалка сгоревших автомобилей

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Рованиеми, Финляндия. Северное сияние

Рованиеми, Финляндия. Северное сияние

Фото: Reuters / Alexander Kuznetsov

Париж, Франция. Показ осенне-зимней коллекции сезона 2023/24 дизайнера Стеллы Маккартни в рамках Недели моды

Париж, Франция. Показ осенне-зимней коллекции сезона 2023/24 дизайнера Стеллы Маккартни в рамках Недели моды

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Гамбург, Германия. Заснеженный заповедник Бобергер-Нидерунг

Гамбург, Германия. Заснеженный заповедник Бобергер-Нидерунг

Фото: Daniel Bockwoldt / dpa / AP

Бангкок, Таиланд. Монах храма Ват Пхра Дхаммакая зажигает свечу в честь буддийского праздника Макха Буча

Бангкок, Таиланд. Монах храма Ват Пхра Дхаммакая зажигает свечу в честь буддийского праздника Макха Буча

Фото: Reuters / Athit Perawongmetha

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Хайдарабад, Индия. Люди танцуют на фестивале красок Холи

Фото: Mahesh Kumar A. / AP

Талса, США. Участник чемпионата по борьбе Big 12 Wrestling перед поединком

Фото: Ian Maule / Tulsa World / AP

Москва. Министр иностранных дел Сергей Лавров (слева) и вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече руководства Группы стратегического видения «Россия — исламский мир»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Эль-Альто, Боливия. Представительница народа аймара играет с волчком на празднике, посвященном годовщине основания города

Фото: Juan Karita / AP

Канзас-Сити, США. Семья гуляет на закате в парке

Фото: Charlie Riedel / AP

Мариуполь. Свалка сгоревших автомобилей

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Рованиеми, Финляндия. Северное сияние

Фото: Reuters / Alexander Kuznetsov

Париж, Франция. Показ осенне-зимней коллекции сезона 2023/24 дизайнера Стеллы Маккартни в рамках Недели моды

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Гамбург, Германия. Заснеженный заповедник Бобергер-Нидерунг

Фото: Daniel Bockwoldt / dpa / AP

Бангкок, Таиланд. Монах храма Ват Пхра Дхаммакая зажигает свечу в честь буддийского праздника Макха Буча

Фото: Reuters / Athit Perawongmetha

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