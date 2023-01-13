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Коммерсантъ FM
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Positive Technologies: рынок кибербезопасности в России вырос на 10–20% в 2022 году

В 2022 году российский рынок информационной безопасности вырос на 10–20%, сообщили в пресс-службе компании Positive Technologies. По их мнению, это произошло из-за большого числа хакерских атак на российские компании, а также позиции регуляторов и государства в этой области.

«Первоначальные пессимистичные прогнозы аналитических агентств в отношении российского рынка информационной безопасности (ИБ) не оправдались. Несмотря на ожидаемое сокращение объема рынка на 11%, по предварительным экспертным оценкам Positive Technologies, рынок ИБ вырос на 10–20%»,— сообщили в компании (цитата по «Прайму»).

В Positive Technologies также отметили, что на рост рынка повлияло не только количество хакерских атак на российскую инфраструктуру, но и активная позиция «регуляторов и государства, переводящая практическую, результативную кибербезопасность в число ключевых потребностей». Там назвали число хакерских атак на информационную инфраструктуру беспрецедентным.

«Стремительный уход иностранных производителей средств защиты негативно повлиял на динамику рынка, тем не менее он вырос и стал другим — рынком отечественных производителей»,— добавил директор по развитию бизнеса Positive Technologies в России Максим Филиппов.

Ранее «Ъ» писал, что в 2022 году число DDoS-атак в России выросло более чем на 700% по сравнению с итогами 2021-го. Всего в стране зафиксировали 1,2 млн DDoS-атак. Чаще всего атаки происходили на уровне приложений.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Хакеры увлеклись российским бизнесом».

Олеся Павленко

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