Производитель фильтров «Воронеж-аква» получил банкротный иск от малоизвестного контрагента

В арбитражный суд Воронежской области поступил иск о признании банкротом ООО «Воронеж-аква», заметного местного производителя водоочистного оборудования. С заявлением обратилось московское АО «РЦБ», занимающееся коммерческим консалтингом.

Иск пока не принят к производству, поэтому сумма возможной задолженности и причины ее возникновения не раскрываются. Ранее у сторон спора совместной судебной практики не было. Юрлицо истца было зарегистрировано лишь в сентябре 2022 года.

По собственным данным, ООО «Воронеж-аква» является одним из основных юрлиц одноименной группы компаний, с 1995 года занимающейся проектированием, изготовлением и установкой оборудования для промышленной водоподготовки, водооборота и очистки стоков.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Воронеж-аква» зарегистрировано в 1998 году. Уставный капитал — 600 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство «прочих машин и оборудования общего назначения». С февраля компания уже находится в процедуре ликвидации, ликвидатором назначена Ирина Шмитько. До этого гендиректором выступал Антон Заболоцкий. 100% компании принадлежат зарегистрированному в Москве ООО «Группа Воронеж аква» Андрея Котенко. К этой компании АО «РЦБ» также подало иск о банкротстве, он аналогично находится на предварительной стадии.

В 2022 году «Воронеж-аква» участвовало в крупном проекте центра строительства крупнотоннажных морских сооружений НОВАТЭКа в Мурманске. Компания построила на площадке станцию очистки воды производительностью 430 куб. м в час (10 300 куб. м в сутки) для получения питьевой воды.

Фотогалерея Чем известен мурманский проект, в котором поучаствовала воронежская компания Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев ООО «НОВАТЭК-Мурманск» — первый резидент ТОР «Столица Арктики». Объем инвестиций в ЦСКМС — более 200 млрд руб. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Это единственный в мире комплекс по серийной сборке линий сжижения газа на основаниях гравитационного типа (ОГТ). На его площадке осуществляются строительство ОГТ, интеграция СПГ-оборудования, производство крупногабаритных модулей и установка линий сжижения газа на ОГТ. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев На ЦСКМС производятся технологические линии для второго крупнотоннажного проекта НОВАТЭКа — «Арктик СПГ 2». Поставщиками проекта в числе прочих стали воронежские ЗАО «Лискимонтажконструкция» Николая Белоконева и ООО «Воронеж-аква» Андрея Котенко. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Сейчас ЦСКМС ведет строительство первых двух из трех необходимых линий для «Арктик СПГ 2» в Ямало-Ненецком автономном округе. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Общая мощность всех трех линий для «Арктик СПГ 2» составит около 20 млн т СПГ и 1,6 млн т стабильного газового конденсата в год. Их ввод в эксплуатацию запланирован в три этапа, с 2023 по 2026 год. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Один производимый завод — это 14 модулей на гигантской бетонной платформе (ОГТ) размером 330х152х30 м. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Концепция позволяет перенести строительство завода СПГ из суровых районов Крайнего Севера в Мурманскую область с хорошим транспортным сообщением и относительно мягкими погодными условиями. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Для нужд проекта «Арктик СПГ 2» ЗАО «Лискимонтажконструкция», первое в России освоившее промышленное производство сварных прямошовных труб из нержавеющей стали диаметром до 1 400 мм, поставило более 1 тыс. т трубной продукции. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Кроме того, ЗАО «Лискимонтажконструкция» поставило на ЦСКМС соединительные детали трубопроводов из углеродистой стали и пробкоуловители трубчатой конструкции. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Площадка ЦСКМС занимает 600 га, из них на 260 га расположены производственные мощности. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Работы ведутся в цехе арматуры площадью 3,74 тыс. кв. м, цехе механического оснащения на 6,35 тыс. кв. м, на бетонном заводе с четырьмя бетоносмесительными установками на 120 куб. м бетона в час каждая (общая площадь завода — 65 тыс. кв. м), в административном здании на 13 тыс. кв. м. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Каждый «плавучий завод» весом более 600 тыс. т будет при помощи буксиров отправлен по воде к Утреннему месторождению в ЯНАО. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Планируется, что первая линия сжижения газа (готовность более 90%) отправится на Гыданский полуостров в 2023 году, вторая (готова более чем на 60%) — в 2024-м. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Затем платформы будут подключены к газопроводу, по которому газ идет со скважин, предварительно проходя первичную подготовку, после чего завод сможет производить СПГ. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Комплекс изготовления модулей верхних строений является самым большим цехом в России. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Под проект отведено 4 км береговой линии незамерзающего Кольского залива, причальный участок составляет 700 м. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Такой подход к производству и эксплуатации линий сжижения газа за счет своей компактности позволяет существенно (на 20–30%) сократить объем капвложений при реализации СПГ-проектов. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев ОГТ выступает не только фундаментом завода СПГ: внутри основания располагаются резервуары для готовой продукции, а стенка также становится причалом для швартовки танкеров. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев В цехе финальной сборки модулей одновременно могут трудиться более 5 тыс. человек. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Цех состоит из пяти пролетов, в каждом из них можно одновременно создавать по три модуля. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев На первом ОГТ уже собраны все технологические модули завода СПГ, сейчас идет их пусконаладка. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Верхние конструкции для первой и частично для второй технологических линий производятся иностранными подрядчиками и доставляются в собранном виде по морю. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Модули для третьей и частично для второй технологических линий завода будут собираться уже на территории РФ на площадке ЦСКМС. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Также на территории ЦСКМС расположен вахтовый жилой комплекс, способный единовременно вместить 17 тыс. человек. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев ООО «Воронеж-аква» построило на площадке ЦСКМС станцию очистки воды производительностью 430 куб. м в час (10 300 куб. м в сутки) для получения питьевой воды. В качестве источника водоснабжения объекта используется вода, забираемая из поверхностного источника, — озера Кулонга. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Следующая фотография 1 / 26 Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев ООО «НОВАТЭК-Мурманск» — первый резидент ТОР «Столица Арктики». Объем инвестиций в ЦСКМС — более 200 млрд руб. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Это единственный в мире комплекс по серийной сборке линий сжижения газа на основаниях гравитационного типа (ОГТ). На его площадке осуществляются строительство ОГТ, интеграция СПГ-оборудования, производство крупногабаритных модулей и установка линий сжижения газа на ОГТ. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев На ЦСКМС производятся технологические линии для второго крупнотоннажного проекта НОВАТЭКа — «Арктик СПГ 2». Поставщиками проекта в числе прочих стали воронежские ЗАО «Лискимонтажконструкция» Николая Белоконева и ООО «Воронеж-аква» Андрея Котенко. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Сейчас ЦСКМС ведет строительство первых двух из трех необходимых линий для «Арктик СПГ 2» в Ямало-Ненецком автономном округе. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Общая мощность всех трех линий для «Арктик СПГ 2» составит около 20 млн т СПГ и 1,6 млн т стабильного газового конденсата в год. Их ввод в эксплуатацию запланирован в три этапа, с 2023 по 2026 год. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Один производимый завод — это 14 модулей на гигантской бетонной платформе (ОГТ) размером 330х152х30 м. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Концепция позволяет перенести строительство завода СПГ из суровых районов Крайнего Севера в Мурманскую область с хорошим транспортным сообщением и относительно мягкими погодными условиями. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Для нужд проекта «Арктик СПГ 2» ЗАО «Лискимонтажконструкция», первое в России освоившее промышленное производство сварных прямошовных труб из нержавеющей стали диаметром до 1 400 мм, поставило более 1 тыс. т трубной продукции. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Кроме того, ЗАО «Лискимонтажконструкция» поставило на ЦСКМС соединительные детали трубопроводов из углеродистой стали и пробкоуловители трубчатой конструкции. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Площадка ЦСКМС занимает 600 га, из них на 260 га расположены производственные мощности. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Работы ведутся в цехе арматуры площадью 3,74 тыс. кв. м, цехе механического оснащения на 6,35 тыс. кв. м, на бетонном заводе с четырьмя бетоносмесительными установками на 120 куб. м бетона в час каждая (общая площадь завода — 65 тыс. кв. м), в административном здании на 13 тыс. кв. м. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Каждый «плавучий завод» весом более 600 тыс. т будет при помощи буксиров отправлен по воде к Утреннему месторождению в ЯНАО. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Планируется, что первая линия сжижения газа (готовность более 90%) отправится на Гыданский полуостров в 2023 году, вторая (готова более чем на 60%) — в 2024-м. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Затем платформы будут подключены к газопроводу, по которому газ идет со скважин, предварительно проходя первичную подготовку, после чего завод сможет производить СПГ. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Комплекс изготовления модулей верхних строений является самым большим цехом в России. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Под проект отведено 4 км береговой линии незамерзающего Кольского залива, причальный участок составляет 700 м. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Такой подход к производству и эксплуатации линий сжижения газа за счет своей компактности позволяет существенно (на 20–30%) сократить объем капвложений при реализации СПГ-проектов. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев ОГТ выступает не только фундаментом завода СПГ: внутри основания располагаются резервуары для готовой продукции, а стенка также становится причалом для швартовки танкеров. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев В цехе финальной сборки модулей одновременно могут трудиться более 5 тыс. человек. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Цех состоит из пяти пролетов, в каждом из них можно одновременно создавать по три модуля. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев На первом ОГТ уже собраны все технологические модули завода СПГ, сейчас идет их пусконаладка. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Верхние конструкции для первой и частично для второй технологических линий производятся иностранными подрядчиками и доставляются в собранном виде по морю. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Модули для третьей и частично для второй технологических линий завода будут собираться уже на территории РФ на площадке ЦСКМС. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Также на территории ЦСКМС расположен вахтовый жилой комплекс, способный единовременно вместить 17 тыс. человек. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев ООО «Воронеж-аква» построило на площадке ЦСКМС станцию очистки воды производительностью 430 куб. м в час (10 300 куб. м в сутки) для получения питьевой воды. В качестве источника водоснабжения объекта используется вода, забираемая из поверхностного источника, — озера Кулонга. Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Смотреть

Сергей Калашников

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