Производитель фильтров «Воронеж-аква» получил банкротный иск от малоизвестного контрагента

В арбитражный суд Воронежской области поступил иск о признании банкротом ООО «Воронеж-аква», заметного местного производителя водоочистного оборудования. С заявлением обратилось московское АО «РЦБ», занимающееся коммерческим консалтингом.
Иск пока не принят к производству, поэтому сумма возможной задолженности и причины ее возникновения не раскрываются. Ранее у сторон спора совместной судебной практики не было. Юрлицо истца было зарегистрировано лишь в сентябре 2022 года.
По собственным данным, ООО «Воронеж-аква» является одним из основных юрлиц одноименной группы компаний, с 1995 года занимающейся проектированием, изготовлением и установкой оборудования для промышленной водоподготовки, водооборота и очистки стоков.
По данным Kartoteka.ru, ООО «Воронеж-аква» зарегистрировано в 1998 году. Уставный капитал — 600 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство «прочих машин и оборудования общего назначения». С февраля компания уже находится в процедуре ликвидации, ликвидатором назначена Ирина Шмитько. До этого гендиректором выступал Антон Заболоцкий. 100% компании принадлежат зарегистрированному в Москве ООО «Группа Воронеж аква» Андрея Котенко. К этой компании АО «РЦБ» также подало иск о банкротстве, он аналогично находится на предварительной стадии.
В 2022 году «Воронеж-аква» участвовало в крупном проекте центра строительства крупнотоннажных морских сооружений НОВАТЭКа в Мурманске. Компания построила на площадке станцию очистки воды производительностью 430 куб. м в час (10 300 куб. м в сутки) для получения питьевой воды.