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Производитель фильтров «Воронеж-аква» получил банкротный иск от малоизвестного контрагента

В арбитражный суд Воронежской области поступил иск о признании банкротом ООО «Воронеж-аква», заметного местного производителя водоочистного оборудования. С заявлением обратилось московское АО «РЦБ», занимающееся коммерческим консалтингом.

Иск пока не принят к производству, поэтому сумма возможной задолженности и причины ее возникновения не раскрываются. Ранее у сторон спора совместной судебной практики не было. Юрлицо истца было зарегистрировано лишь в сентябре 2022 года.

По собственным данным, ООО «Воронеж-аква» является одним из основных юрлиц одноименной группы компаний, с 1995 года занимающейся проектированием, изготовлением и установкой оборудования для промышленной водоподготовки, водооборота и очистки стоков.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Воронеж-аква» зарегистрировано в 1998 году. Уставный капитал — 600 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство «прочих машин и оборудования общего назначения». С февраля компания уже находится в процедуре ликвидации, ликвидатором назначена Ирина Шмитько. До этого гендиректором выступал Антон Заболоцкий. 100% компании принадлежат зарегистрированному в Москве ООО «Группа Воронеж аква» Андрея Котенко. К этой компании АО «РЦБ» также подало иск о банкротстве, он аналогично находится на предварительной стадии.

В 2022 году «Воронеж-аква» участвовало в крупном проекте центра строительства крупнотоннажных морских сооружений НОВАТЭКа в Мурманске. Компания построила на площадке станцию очистки воды производительностью 430 куб. м в час (10 300 куб. м в сутки) для получения питьевой воды.

Фотогалерея

Чем известен мурманский проект, в котором поучаствовала воронежская компания

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Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

ООО «НОВАТЭК-Мурманск» — первый резидент ТОР «Столица Арктики». Объем инвестиций в ЦСКМС — более 200 млрд руб.

ООО «НОВАТЭК-Мурманск» — первый резидент ТОР «Столица Арктики». Объем инвестиций в ЦСКМС — более 200 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Это единственный в мире комплекс по серийной сборке линий сжижения газа на основаниях гравитационного типа (ОГТ). На его площадке осуществляются строительство ОГТ, интеграция СПГ-оборудования, производство крупногабаритных модулей и установка линий сжижения газа на ОГТ.

Это единственный в мире комплекс по серийной сборке линий сжижения газа на основаниях гравитационного типа (ОГТ). На его площадке осуществляются строительство ОГТ, интеграция СПГ-оборудования, производство крупногабаритных модулей и установка линий сжижения газа на ОГТ.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

На ЦСКМС производятся технологические линии для второго крупнотоннажного проекта НОВАТЭКа — «Арктик СПГ 2». Поставщиками проекта в числе прочих стали воронежские ЗАО «Лискимонтажконструкция» Николая Белоконева и ООО «Воронеж-аква» Андрея Котенко.

На ЦСКМС производятся технологические линии для второго крупнотоннажного проекта НОВАТЭКа — «Арктик СПГ 2». Поставщиками проекта в числе прочих стали воронежские ЗАО «Лискимонтажконструкция» Николая Белоконева и ООО «Воронеж-аква» Андрея Котенко.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Сейчас ЦСКМС ведет строительство первых двух из трех необходимых линий для «Арктик СПГ 2» в Ямало-Ненецком автономном округе.

Сейчас ЦСКМС ведет строительство первых двух из трех необходимых линий для «Арктик СПГ 2» в Ямало-Ненецком автономном округе.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Общая мощность всех трех линий для «Арктик СПГ 2» составит около 20 млн т СПГ и 1,6 млн т стабильного газового конденсата в год. Их ввод в эксплуатацию запланирован в три этапа, с 2023 по 2026 год.

Общая мощность всех трех линий для «Арктик СПГ 2» составит около 20 млн т СПГ и 1,6 млн т стабильного газового конденсата в год. Их ввод в эксплуатацию запланирован в три этапа, с 2023 по 2026 год.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Один производимый завод — это 14 модулей на гигантской бетонной платформе (ОГТ) размером 330х152х30 м.

Один производимый завод — это 14 модулей на гигантской бетонной платформе (ОГТ) размером 330х152х30 м.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Концепция позволяет перенести строительство завода СПГ из суровых районов Крайнего Севера в Мурманскую область с хорошим транспортным сообщением и относительно мягкими погодными условиями.

Концепция позволяет перенести строительство завода СПГ из суровых районов Крайнего Севера в Мурманскую область с хорошим транспортным сообщением и относительно мягкими погодными условиями.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Для нужд проекта «Арктик СПГ 2» ЗАО «Лискимонтажконструкция», первое в России освоившее промышленное производство сварных прямошовных труб из нержавеющей стали диаметром до 1 400 мм, поставило более 1 тыс. т трубной продукции.

Для нужд проекта «Арктик СПГ 2» ЗАО «Лискимонтажконструкция», первое в России освоившее промышленное производство сварных прямошовных труб из нержавеющей стали диаметром до 1 400 мм, поставило более 1 тыс. т трубной продукции.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Кроме того, ЗАО «Лискимонтажконструкция» поставило на ЦСКМС соединительные детали трубопроводов из углеродистой стали и пробкоуловители трубчатой конструкции.

Кроме того, ЗАО «Лискимонтажконструкция» поставило на ЦСКМС соединительные детали трубопроводов из углеродистой стали и пробкоуловители трубчатой конструкции.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Площадка ЦСКМС занимает 600 га, из них на 260 га расположены производственные мощности.

Площадка ЦСКМС занимает 600 га, из них на 260 га расположены производственные мощности.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Работы ведутся в цехе арматуры площадью 3,74 тыс. кв. м, цехе механического оснащения на 6,35 тыс. кв. м, на бетонном заводе с четырьмя бетоносмесительными установками на 120 куб. м бетона в час каждая (общая площадь завода — 65 тыс. кв. м), в административном здании на 13 тыс. кв. м.

Работы ведутся в цехе арматуры площадью 3,74 тыс. кв. м, цехе механического оснащения на 6,35 тыс. кв. м, на бетонном заводе с четырьмя бетоносмесительными установками на 120 куб. м бетона в час каждая (общая площадь завода — 65 тыс. кв. м), в административном здании на 13 тыс. кв. м.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Каждый «плавучий завод» весом более 600 тыс. т будет при помощи буксиров отправлен по воде к Утреннему месторождению в ЯНАО.

Каждый «плавучий завод» весом более 600 тыс. т будет при помощи буксиров отправлен по воде к Утреннему месторождению в ЯНАО.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Планируется, что первая линия сжижения газа (готовность более 90%) отправится на Гыданский полуостров в 2023 году, вторая (готова более чем на 60%) — в 2024-м.

Планируется, что первая линия сжижения газа (готовность более 90%) отправится на Гыданский полуостров в 2023 году, вторая (готова более чем на 60%) — в 2024-м.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Затем платформы будут подключены к газопроводу, по которому газ идет со скважин, предварительно проходя первичную подготовку, после чего завод сможет производить СПГ.

Затем платформы будут подключены к газопроводу, по которому газ идет со скважин, предварительно проходя первичную подготовку, после чего завод сможет производить СПГ.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Комплекс изготовления модулей верхних строений является самым большим цехом в России.

Комплекс изготовления модулей верхних строений является самым большим цехом в России.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Под проект отведено 4 км береговой линии незамерзающего Кольского залива, причальный участок составляет 700 м.

Под проект отведено 4 км береговой линии незамерзающего Кольского залива, причальный участок составляет 700 м.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Такой подход к производству и эксплуатации линий сжижения газа за счет своей компактности позволяет существенно (на 20–30%) сократить объем капвложений при реализации СПГ-проектов.

Такой подход к производству и эксплуатации линий сжижения газа за счет своей компактности позволяет существенно (на 20–30%) сократить объем капвложений при реализации СПГ-проектов.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

ОГТ выступает не только фундаментом завода СПГ: внутри основания располагаются резервуары для готовой продукции, а стенка также становится причалом для швартовки танкеров.

ОГТ выступает не только фундаментом завода СПГ: внутри основания располагаются резервуары для готовой продукции, а стенка также становится причалом для швартовки танкеров.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В цехе финальной сборки модулей одновременно могут трудиться более 5 тыс. человек.

В цехе финальной сборки модулей одновременно могут трудиться более 5 тыс. человек.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Цех состоит из пяти пролетов, в каждом из них можно одновременно создавать по три модуля.

Цех состоит из пяти пролетов, в каждом из них можно одновременно создавать по три модуля.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

На первом ОГТ уже собраны все технологические модули завода СПГ, сейчас идет их пусконаладка.

На первом ОГТ уже собраны все технологические модули завода СПГ, сейчас идет их пусконаладка.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Верхние конструкции для первой и частично для второй технологических линий производятся иностранными подрядчиками и доставляются в собранном виде по морю.

Верхние конструкции для первой и частично для второй технологических линий производятся иностранными подрядчиками и доставляются в собранном виде по морю.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Модули для третьей и частично для второй технологических линий завода будут собираться уже на территории РФ на площадке ЦСКМС.

Модули для третьей и частично для второй технологических линий завода будут собираться уже на территории РФ на площадке ЦСКМС.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Также на территории ЦСКМС расположен вахтовый жилой комплекс, способный единовременно вместить 17 тыс. человек.

Также на территории ЦСКМС расположен вахтовый жилой комплекс, способный единовременно вместить 17 тыс. человек.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

ООО «Воронеж-аква» построило на площадке ЦСКМС станцию очистки воды производительностью 430 куб. м в час (10 300 куб. м в сутки) для получения питьевой воды. В качестве источника водоснабжения объекта используется вода, забираемая из поверхностного источника, — озера Кулонга.

ООО «Воронеж-аква» построило на площадке ЦСКМС станцию очистки воды производительностью 430 куб. м в час (10 300 куб. м в сутки) для получения питьевой воды. В качестве источника водоснабжения объекта используется вода, забираемая из поверхностного источника, — озера Кулонга.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

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Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

ООО «НОВАТЭК-Мурманск» — первый резидент ТОР «Столица Арктики». Объем инвестиций в ЦСКМС — более 200 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Это единственный в мире комплекс по серийной сборке линий сжижения газа на основаниях гравитационного типа (ОГТ). На его площадке осуществляются строительство ОГТ, интеграция СПГ-оборудования, производство крупногабаритных модулей и установка линий сжижения газа на ОГТ.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

На ЦСКМС производятся технологические линии для второго крупнотоннажного проекта НОВАТЭКа — «Арктик СПГ 2». Поставщиками проекта в числе прочих стали воронежские ЗАО «Лискимонтажконструкция» Николая Белоконева и ООО «Воронеж-аква» Андрея Котенко.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Сейчас ЦСКМС ведет строительство первых двух из трех необходимых линий для «Арктик СПГ 2» в Ямало-Ненецком автономном округе.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Общая мощность всех трех линий для «Арктик СПГ 2» составит около 20 млн т СПГ и 1,6 млн т стабильного газового конденсата в год. Их ввод в эксплуатацию запланирован в три этапа, с 2023 по 2026 год.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Один производимый завод — это 14 модулей на гигантской бетонной платформе (ОГТ) размером 330х152х30 м.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Концепция позволяет перенести строительство завода СПГ из суровых районов Крайнего Севера в Мурманскую область с хорошим транспортным сообщением и относительно мягкими погодными условиями.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Для нужд проекта «Арктик СПГ 2» ЗАО «Лискимонтажконструкция», первое в России освоившее промышленное производство сварных прямошовных труб из нержавеющей стали диаметром до 1 400 мм, поставило более 1 тыс. т трубной продукции.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Кроме того, ЗАО «Лискимонтажконструкция» поставило на ЦСКМС соединительные детали трубопроводов из углеродистой стали и пробкоуловители трубчатой конструкции.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Площадка ЦСКМС занимает 600 га, из них на 260 га расположены производственные мощности.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Работы ведутся в цехе арматуры площадью 3,74 тыс. кв. м, цехе механического оснащения на 6,35 тыс. кв. м, на бетонном заводе с четырьмя бетоносмесительными установками на 120 куб. м бетона в час каждая (общая площадь завода — 65 тыс. кв. м), в административном здании на 13 тыс. кв. м.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Каждый «плавучий завод» весом более 600 тыс. т будет при помощи буксиров отправлен по воде к Утреннему месторождению в ЯНАО.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Планируется, что первая линия сжижения газа (готовность более 90%) отправится на Гыданский полуостров в 2023 году, вторая (готова более чем на 60%) — в 2024-м.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Затем платформы будут подключены к газопроводу, по которому газ идет со скважин, предварительно проходя первичную подготовку, после чего завод сможет производить СПГ.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Комплекс изготовления модулей верхних строений является самым большим цехом в России.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Под проект отведено 4 км береговой линии незамерзающего Кольского залива, причальный участок составляет 700 м.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Такой подход к производству и эксплуатации линий сжижения газа за счет своей компактности позволяет существенно (на 20–30%) сократить объем капвложений при реализации СПГ-проектов.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

ОГТ выступает не только фундаментом завода СПГ: внутри основания располагаются резервуары для готовой продукции, а стенка также становится причалом для швартовки танкеров.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В цехе финальной сборки модулей одновременно могут трудиться более 5 тыс. человек.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Цех состоит из пяти пролетов, в каждом из них можно одновременно создавать по три модуля.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

На первом ОГТ уже собраны все технологические модули завода СПГ, сейчас идет их пусконаладка.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Верхние конструкции для первой и частично для второй технологических линий производятся иностранными подрядчиками и доставляются в собранном виде по морю.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Модули для третьей и частично для второй технологических линий завода будут собираться уже на территории РФ на площадке ЦСКМС.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Также на территории ЦСКМС расположен вахтовый жилой комплекс, способный единовременно вместить 17 тыс. человек.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

ООО «Воронеж-аква» построило на площадке ЦСКМС станцию очистки воды производительностью 430 куб. м в час (10 300 куб. м в сутки) для получения питьевой воды. В качестве источника водоснабжения объекта используется вода, забираемая из поверхностного источника, — озера Кулонга.

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

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Сергей Калашников

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