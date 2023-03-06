Экс-кандидата в президенты Белоруссии Тихановскую заочно приговорили к 15 годам колонии

Суд в Минске заочно приговорил экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Оппозиционера Павла Латушко заочно приговорили к 18 годам колонии. В настоящее время госпожа Тихановская и господин Латушко находятся за пределами Белоруссии. Судебное заседание проходило в их отсутствие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Тихановская

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Светлана Тихановская

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Светлане Тихановской и Павлу Латушко инкриминированы заговор с целью захвата госвласти неконституционным путем, создание экстремистского формирования и руководство им, публичные призывы к санкциям, разжигание социальной розни. Аналогичные обвинения были предъявлены оппозиционерам Сергею Дылевскому, Ольге Ковальковой и Марии Мороз. Суд назначил им по 12 лет лишения свободы. Они также покинули Белоруссию.

Ранее прокуратура просила суд назначить госпоже Тихановской и господину Латушко по 19 лет лишения свободы, остальным фигурантам дела — по 12 лет. Пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина заявила «Ъ», что в ее штабе не интересовались ходом этого процесса. «Ничего интересного, а тем более полезного они (белорусские власти.— "Ъ") давно предложить не могут»,— добавила она.

Уголовные дела против белорусских оппозиционеров возбудили после президентских выборов 2020 года, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. По данным ЦИКа республики, он набрал 80,1% голосов. Светлана Тихановская, по официальным данным, заняла второе место. В Белоруссии несколько месяцев шли массовые протесты несогласных с итогами выборов. Муж Светланы Тихановской отбывает 18 лет в колонии. Его сочли виновным в организации массовых беспорядков.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Белорусских оппозиционеров ждут в суде заочно».

Милена Костерева