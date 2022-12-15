Дело о взятке кубанского чиновника Кирилла Мавриди передано в суд

Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении бывшего первого заместителя руководителя департамента строительства Кубани, вице-мэра Краснодара Кирилла Мавриди направлено в Первомайский районный суд Краснодара для рассмотрения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.

В декабре 2020 года Кирилл Мавриди лично и через посредников получил взятки от гендиректора подведомственного департаменту юрлица и руководителей коммерческих организаций (их представителей), которые были подрядчиками по государственным и муниципальным контрактам. Бывший замглавы Краснодара получил от них от 100 до 500 тыс. руб. Взамен он должен был обеспечить им беспрепятственное согласование актов выполненных работ. В общей сложности сумма полученных взяток составила 1,6 млн рублей.

Кирилл Мавриди обвиняется в совершении пяти преступлений по п. «в» ч. ч. 2, 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично и через посредника взяток в виде денег за общее покровительство и попустительство по службе в крупном и значительном размерах). Сейчас он находится под стражей. Ему грозит по самому тяжкому из преступлений 7–12 лет лишения свободы и штраф до 60-кратной суммы взятки. Также его могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.

Кирилл Мавриди с октября 2019 года являлся первым замруководителя департамента строительства Краснодарского края. 27 октября 2021 года он был назначен вице-мэром Краснодара. 3 декабря прошлого года в его кабинете прошли обыски. Позже бывшего чиновника арестовали. В конце ноября 2022 года следственные действия по делу завершили.

Татьяна Ручкина

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