Дисконт для российского угля упал до 30–35%

По итогам февраля дисконт для российского угля сократился до 30–35%, следует из отчета (.pdf) Центра развития энергетики (ЦРЭ). В 2022 году дисконт доходил до 60%, а в конце ноября составлял около 50%.

По данным ЦРЭ, снижение мировых цен на энергетический уголь было вызвано теплой зимой и резким падением цен на газ в Европе, что сократило спрос на уголь. Центр утверждает, что «цены на российский уголь упали не так сильно», как, например, стоимость австралийского угля или котировки топлива в Европе.

Погрузка угля через погранпереходы России с Китаем в феврале, по предварительным данным, выросла почти вдвое по сравнению с ноябрем 2022 года, до 1,1 млн тонн. ЦЭР считает, что скорость открытия экономики Китая будет «важным драйвером для добычи в предстоящие месяцы».

На фоне теплой зимы и низкого спроса в КНР российский энергетический уголь дешевеет на самом маржинальном — восточном направлении. Интервал цен в зависимости от калорийности составляет $104–135 за тонну. Угольные компании ожидают дальнейшего сокращения цен и снижают добычу энергетических марок угля.

Подробности — в публикации «Ъ» «Российский уголь дешевеет в портах».

Лаура Кеффер