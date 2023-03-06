Тема воды и виды на парк

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о проекте девелопера «Донстрой» в Мневниковской пойме Москвы-реки.

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Строительные работы в точном соответствии с графиком, современные инженерные решения и зеленые технологии, авторская архитектура и продуманное благоустройство — такие простые, но важные секреты успеха проектов «Донстрой».

Клиенты ценят, что девелопер качественно и своевременно выполняет свои обязательства. Это подтверждает высокий интерес покупателей к жилым комплексам «Донстроя», в которых сегодня можно подобрать выгодные предложения.

Например, на старте продаж нового, шестого квартала жилого комплекса «Остров» в Мневниковской пойме Москвы-реки, недалеко от станции метро «Терехово». Из окон нового дома будут открываться прямые виды на парк «Фили». Более 70% квартир в новом корпусе спроектированы с угловым остеклением.

Сейчас в доме представлены как функциональные студии, так и просторные пятикомнатные квартиры. В продаже есть и видовые пентхаусы, а также квартиры с двумя террасами, лоджиями, мастер-спальней, возможностью установки камина. Площади — от 32 до 165 квадратных метров. Бюджет покупки — от 18,1 млн руб.

Шестой квартал флагманского жилого комплекса «Донстрой» отличает необычная архитектура с уступчатыми силуэтами фасадов. Светлые интерьеры центрального лобби с почти 8-метровыми потолками, дизайнерские стойки ресепшн и зоны ожидания с мягкой мебелью будут выполнены в современном элегантном стиле. В шестом квартале «Острова» также запроектирована двухуровневая подземная автостоянка, где нашлось место и зарядкам для электромобилей.

Двор шестого квартала «Острова» посвящен теме воды. В его центре появится прогулочный маршрут в виде дождевой аллеи с водной растительностью вдоль дорожек. А еще на территории квартала расположится детский сад.