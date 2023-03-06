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Коммерсантъ FM
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Фуру с 17 тоннами насвая не пустили в Россию

Грузовик остановили на пропускном пункте Бугристое в Челябинской области на границе с Казахстаном. Экспертиза установила, что под видом удобрений в фуре находилось 500 мешков с 17 тоннами насвая. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

«В прицепе большегруза таможенники нашли 500 мешков с подозрительным порошком зеленого цвета. По документам машина ехала из Кыргызстана в Челябинск и перевозила древесную золу и табачное сырье. Со слов получателя, он заказывал удобрения для садовых растений»,— сообщила ФТС в Telegram.

Экспертиза установила, что в мешках был насвай. После этого фуру отправили обратно в Казахстан.

Насвай — традиционный для Центральной Азии жевательный табак. Его ввозят в Россию контрабандой из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. В России оптовая и розничная торговля насваем запрещена. В Госдуме призывали включить его в перечень запрещенных наркотических средств.

Анастасия Ларина

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