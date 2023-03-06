«Металлоинвест» планирует вложить 52 млрд рублей в строительство хранилища хвостов на Лебединском ГОКе в Белгородской области

Холдинг «Металлоинвест» намерен инвестировать 52 млрд руб. в строительство «экологически эффективного» хвостохранилища на Лебединском горно-обогатительном комбинате в Губкине Белгородской области. Хвостохранилище предназначено для захоронения отходов обогащения железной руды (хвостов).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мощность новой площадки оценивается в до 20 млн кубометров приема хвостов в год. Первый комплекс планируется запустить в 2026 году, полностью ввести объект в эксплуатацию до конца 2028-го. На 2023 год запланированы реконструкция системы сгущения и оборотного водоснабжения, инженерная подготовка ложа хвостохранилища и строительство ограждающих дамб, подготовка оснований под магистральные пульпопроводы, начало строительства подстанций и корпуса подготовки реагентов для очистки воды.

Как сообщили в пресс-службе «Металлоинвеста», проект должен в десять раз сократить выбросы пыли с хвостохранилища, на 25% снизить удельные расходы электроэнергии и уменьшить эксплуатационные затраты на перекачку хвостов и возврат воды в технологический процесс. После ввода в эксплуатацию нового хвостохранилища планируется рекультивация существующего.

По данным компании, проект хвостохранилища прошел общественные слушания и получил положительное заключение государственной экологической экспертизы и главной госэкспертизы.

О влиянии белгородских металлургических предприятий на бюджет региона — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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