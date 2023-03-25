26 марта исполняется 51 год президенту Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадию Дворковичу

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Аркадий Дворкович

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет 14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник:

— Дорогой Аркадий Владимирович, поздравляю Вас с Днем Рождения! Я редко встречал людей, годами выполняющих такой огромный объем работы, непрерывно «наматывая» тысячи и тысячи километров, как Вы. Поэтому желаю Вам в первую очередь энергии, чтобы хватало сил на нелегкую работу на посту президента Международной шахматной федерации. О Вашем искреннем увлечении шахматами ходят легенды среди шахматистов, и я сам не раз имел возможность убедиться в этом. Вам доверяет подавляющее большинство моих коллег и других людей из мира шахмат, что подтвердило Ваше переизбрание на второй срок с большим отрывом от конкурентов полгода назад. Мир шахматной политики исторически всегда был непростым полем деятельности, и Ваш авторитет, здравомыслие, умение внимательно выслушать точку зрения другого человека и найти консенсус в ситуациях разногласий очень важны для шахматного мира. Желаю Вам всех благ и всегда рад Вам помочь советом или делом.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»