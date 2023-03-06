Спасатели эвакуировали с льдины на берег 40 рыбаков в Сахалинской области

Спасатели эвакуировали на берег 40 рыбаков в Сахалинской области, попавших на отколовшуюся льдину. Для эвакуации отправили вертолет Ми-8, сообщили в МЧС. Как отмечает ведомство, спасательная операция проводилась «в сложных погодных условиях, при сильном ветре».

Льдина с рыбаками откололась в районе села Лесное. МЧС отправило на место происшествия наземную группировку спасателей и сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам. В общей сложности привлечено 14 человек и 11 единиц техники, сообщалось на сайте регионального МЧС. Ведомство предупреждает, что выход на лед у юго-восточного побережья Сахалина крайне опасен.

Лаура Кеффер