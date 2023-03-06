Гидрометцентр: в Москве всю неделю будет зимняя погода

Всю неделю с 6-го по 12-е марта в Москве дневная температура будет фиксироваться на уровне около нуля градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Ожидается, что в ночное время в столице будут наблюдаться морозы до -12 градусов.

«Ночью прогнозируются -4 — +1, а днем -2 — +3 градуса. Дальше опять мы окажемся в тылу циклона, потому тепла ждать не нужно. По предварительным расчетам, в пятницу будет очень холодная погода — до -12 градусов мороза ночью и -4 градусов мороза ночью. 11 марта примерно такая же погода ожидается»,— уточнил метеоролог ТАСС.

По его оценке, на этой неделе также можно ожидать рекорда высоты сугробов за всю зиму. Погодные условия в регионе господин Вильфанд связал с «циклонической деятельностью».