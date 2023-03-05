Львова-Белова: в России нет института усыновления детей из Донбасса

Российские семьи не могут усыновлять детей из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Как пояснила уполномоченный при президенте России по правам детей Мария Львова-Белова, дети из этих регионов могут быть переданы семьям только под опеку. Ранее омбудсмен сообщала, что усыновила ребенка из Мариуполя.

«У нас усыновления из новых регионов нет вообще, в принципе. У нас есть только опека или приёмная семья для того, чтобы в случае появления там родственников, людей, которые могут претендовать на этого ребенка, это было проще сделать»,— сказала омбудсмен в ходе передачи «Церковь и мы».

Она уточнила, что усыновление ребенка не означает, что в дальнейшем он не сможет быть возвращен кровным родственникам.

16 февраля Мария Львова-Белова сообщила президенту России Владимиру Путину, что «благодаря ему» она смогла усыновить ребенка из Мариуполя. Она также назвала себя «мамой ребенка с Донбасса».