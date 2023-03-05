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Коммерсантъ FM
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Синоптики предупредили о непогоде на юге России, Урале и в Сибири

В начале недели в регионах юга европейской части России, Поволжья, Урала и юга Западной Сибири ожидаются сильные осадки, ветер и гололед. На Кубани 6 и 7 марта прогнозируется налипание мокрого снега, в Ростовской области ожидаются гололед и изморозь, на Черноморском побережье — гроза, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Пришла экстренная информация о том, что 6-го числа в Ингушетии и Чеченской Республике прогнозируется ураганный ветер до 30–32 м/с, в горах Кабардино-Балкарии — очень сильный снег и очень сильные смешанные осадки, то есть и снег, и дождь, и мокрый снег»,— сообщил господин Вильфанд.

В Челябинской области 6 марта ожидается ветер до 21 м/с, снег, мокрый снег, в Омской, Кемеровской областях — гололедные явления, в Алтайском крае — гололед, ветер до 20 м/с, сильный снег, сообщил научный руководитель Гидрометцентра.

Мария Федотова

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