«Манчестер Юнайтед» проиграл со счетом 7:0 впервые с 1931 года

Футболисты «Ливерпуля» разгромили «Манчестер Юнайтед» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ). Прошедшая на стадионе Anfield встреча завершилась со счетом 7:0. С таким счетом «Юнайтед» проиграл впервые с 1931 года.

До этого самую крупную победу над «Манчестер Юнайтед» «Ливерпуль» одержал в 1895 году — 7:1, тогда клубы находились во втором дивизионе.

Поражение оставило «Юнайтед» на третьем месте турнирной таблицы АПЛ с 49 очками, он отстает от лидера «Арсенала» на 14 очков. «Ливерпуль» с 42 очками поднялся на пятое место турнирной таблицы.

Крупнейшие поражения «Манчестер Юнайтед» за всю историю клуба:

«Блэкберн Роверс»—«Манчестер Юнайтед» 7:0, первый дивизион, 1926 год;

«Астон Вилла»—«Манчестер Юнайтед» 7:0, первый дивизион, 1930 год;

«Вулверхэмптон Уондерерс»—«Манчестер Юнайтед» 7:0, второй дивизион, 1931 год.

Мария Федотова