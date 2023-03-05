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Коммерсантъ FM
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Фигурист Гуменник победил в финале Гран-при России

Победителем финала Гран-при России по фигурному катанию стал 20-летний Петр Гуменник. Он набрал 282,12 балла, второе место занял Дмитрий Алиев (277,74), третье — Марк Кондратюк (273,40).

Финал Гран-при России проходил с 3 по 5 марта в Санкт-Петербурге. Победительницей финала стала фигуристка Аделия Петросян. Она получила 255,01 балла. Призовые за победу в Гран-при составляют 1 млн руб. за первое место, 750 тыс. руб.— за второе и 500 тыс. руб.— за третье.

Петр Гуменник — серебряный призер чемпионата России, бронзовый призер этапа гран-при Rostelecom Cup, а также бронзовый призер чемпионата мира юниоров.

Анастасия Ларина

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