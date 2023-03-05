СМИ сообщили об отмене мастер-класса Хакамады в Воронеже после ее высказывания о мобилизованных

Запланированное на 8 марта в Воронеже мероприятие с участием политика и общественного деятеля Ирины Хакамады отменено. Об этом сообщают «Новости Воронежа» со ссылкой на Event-Hall сити-парка «Град», где должно было пройти выступление. Издание предполагает, что перенос может быть связан с высказыванием госпожи Хакамады, назвавшей тех, кто попал под мобилизацию, «идиотами».

Выступление Ирины Хакамады должно было быть посвящено «зарождению и управлению энергией», сообщают «Новости Воронежа». В Event-Hall сообщили об отмене мероприятия, «Новости Воронежа» уточняют, что его перенесли на другую площадку, куда именно и на какую дату — неизвестно.

В видеоинтервью с госпожой Хакамадой, которое Telegram-канал SHOT выложил 13 февраля, на вопрос, есть ли среди ее знакомых те, кого мобилизовали, кому пришлось пойти на фронт, она ответила: «Нет, моих нету, они не идиоты».

После этого, по данным SHOT, общественники направили обращение председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, в котором просили провести в отношении Ирины Хакамады проверку, а также запретить проведение ее мастер-классов в Воронеже, Москве, Санкт-Петербурге, Ульяновске, Иркутске и Владивостоке. В минкульте Приморья работают над отменой встречи, сообщала 3 марта КП.

Мария Федотова