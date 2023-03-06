Банкиры разошлись во взглядах на невеликое

По итогам 2022 года банки РФ увеличили кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ) на 8,5%, до 11,4 трлн руб. Но тенденция проявилась неравномерно. Ряд крупных банков наращивал работу с МСБ быстрее рынка — например, Сбербанк, ПСБ и РНКБ,— а другие, в частности, Альфа-банк и Росбанк, наоборот, сокращали ее. В целом, говорят банкиры и эксперты, МСБ менее подвержен риску введения санкций, быстрее адаптировался к кризису и показывает просрочку ниже, чем крупный бизнес. Поэтому банки планируют наращивать объемы кредитования сектора, несмотря на традиционно присущую ему высокую волатильность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными «Эксперт РА», из которых следует, что по итогам 2022 года общий объем выдач банками кредитов МСБ вырос на 8,5%, до 11,4 трлн руб. При этом впервые за время наблюдений уровень просрочки в сегменте снизился до уровня стандартного корпоративного кредитования — 5,5% на начало 2023 года. Доля реструктуризаций в 2022 году в портфеле МСБ составила около 12% против 20% в крупном бизнесе.

Однако стратегии разных банков в отношении МСБ отличаются. Так, например, Сбербанк выдал предприятиям МСБ кредиты на 3,37 трлн руб., что на 13,8% больше, чем годом ранее. Значительные темпы роста кредитования в сегменте показали ПСБ (на 17,9%, до 292,9 млрд руб.), «Ак Барс» (на 23,2%, до 86,8 млрд руб.), РНКБ (на 29,7%, до 67,9 млрд руб.), АТБ (на 116%, до 25,9 млрд руб.). Но даже среди крупных банков есть и те, кто снизил объемы кредитования МСБ. Так, Альфа-банк сократил объемы выдач на 8,7%, до 980 млрд руб., Росбанк — на 13%, до 112,1 млрд руб., Металлинвестбанк — на 23,5%, до 31,9 млрд руб.

Крупнейшие банки на рынке кредитов для малого и среднего бизнеса по итогам 2022 года Название Объемы выдачи (млрд руб.) Изм. за год (%) Портфель (млрд руб.) Изм. за год (%) Сбербанк 3374,7 13,8 4303,7 47,3 Альфа-банк 980,7 -8,7 353,8 52,5 Россельхозбанк 295,3 7,9 313,3 -1,8 Промсвязьбанк 292,9 17,9 267,3 25,4 Росбанк 112,1 -13,0 38,4 -9,5 «Ак Барс» 86,8 23,2 73,2 7,7 «Центр-Инвест» 74,2 -14,3 31,8 1,3 РНКБ 67,9 29,7 49,8 22,0 ТКБ 64,1 66,1 44,9 35,4 «Уралсиб» 51,7 -0,0 23,1 18,7 «Кубань Кредит» 42,7 -2,0 44,6 -4,2 Примсоцбанк 39,7 59,6 51,2 22,1 «Левобережный» 38,9 11,8 20,4 8,6 Челиндбанк 33,3 -3,9 8,1 -16,5 Металлинвестбанк 31,9 -23,5 25,8 4,3 НБД-банк 31,0 -15,8 12,8 -9,7 МСП-банк 30,9 -50,9 53,7 -15,6 СМП-банк 30,2 10,0 40,6 7,4 Азиатско-Тихоокеанский банк 25,9 116,6 19,3 72,7 Генбанк 22,7 19,6 7,1 22,7 По данным «Эксперт РА».

В 2023 году эксперты ожидают продолжения роста кредитования МСБ, полагая, что «при отсутствии новых экономических шоков» сегмент преодолеет планку в 12 трлн руб. «Крупные компании более подвержены санкционным рискам, в то время как МСБ продолжает развитие на фоне возможностей параллельного импорта и выстраивания новых логистических цепочек,— поясняет директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Юлия Якупова.— На сегмент окажет влияние и дробление крупного бизнеса для минимизации санкционных ограничений».

Но далеко не все кредиторы способны эффективно работать с МСБ, отмечает госпожа Якупова. В последнее время существенное влияние на рынок оказывают программы кредитования с господдержкой (см. “Ъ” от 28 декабря 2022 года), более доступные крупным банкам. «Небольшие банки предоставляют клиентам более гибкие условия обслуживания, что служит преимуществом,— уточняет эксперт.— Однако они уступают крупным банкам по уровню ставок».

В результате среди средних и небольших банков, скорее всего, роста стоит ожидать от региональных игроков с сильными позициями в домашних регионах, а также от банков, работающих с маркетплейсами, полагает Юлия Якупова.

Локально конкурировать с банками при этом будут лизинговые и факторинговые компании, предлагающие более узкие, но все же схожие по характеристикам продукты, добавляет заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров.

Опрошенные банкиры смотрят на сегмент МСБ с оптимизмом. Так, ПСБ в 2023 году планирует увеличить объем кредитования МСБ еще на 20%, утверждает заместитель руководителя блока «Средний и малый бизнес» банка Кирилл Тихонов. Росбанк ожидает «роста боксов кредитования МСБ на 25% по отношению к 2022 году», отмечает глава управления региональных продаж департамента малого бизнеса банка Тимур Махсидов. «МСБ является достаточно гибким сегментом, который адаптируется к экономическим и политическим изменениям»,— подчеркивает зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

Конечно, «не стоит забывать, что в среднем при прочих равных стоимость риска в сегменте МСБ выше, чем у крупного бизнеса», признает Сурен Асатуров. Залогом успеха в сегменте он считает «правильно откалиброванную модель оценки кредитных рисков на основе имеющейся продолжительной статистики дефолтов».

Полина Трифонова