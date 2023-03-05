Два человека погибли и двое пострадали в аварии на трассе в Алтайском крае

Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства ДТП, произошедшего днем 5 марта на 35-м км автодороги А-322 Барнаул – Рубцовск – граница Республики Казахстан. В аварии погибли два человека, еще двое госпитализированы, сообщает amic.ru со ссылкой на ГУ МВД по Алтайскому краю.

По предварительным данным полиции, водитель Toyota Verossa (1989 год рождения), двигавшейся со стороны Барнаула в направлении Алейска, выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Solaris, за рулем которого был мужчина 1955 года рождения. Оба водителя погибли.

Вторую машину отбросило на проезжавший мимо Volkswagen Passat. Находившиеся в нем водитель и пассажир госпитализированы в больницу в Барнауле.

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Илья Николаев