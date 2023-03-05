Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 5 марта

13:53 Власти планируют к маю открыть в Белгородской области «центр военно-спортивной подготовки и патритотического воспитания» подростков и молодых людей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Планируется, что наставники, в том числе из российского союза боевых искусств, будут каждую смену обучать 300 человек в возрасте от 14 до 35 лет.

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13:45 В Мценске Орловской области прошли похороны двух местных жителей, погибших во время спецоперации на Украине. Об этом сообщили в городской администрации.

Александр Кучеров «погиб во время боевых задач». Максим Полосухин получил тяжелое ранение головы и умер в госпитале. Другие детали их гибели не раскрываются. Обоих военнослужащизх посмертно наградили орденами Мужества.

12:13. На Украине погиб воронежец, выпускник Михайловского кадетского корпуса Максим Иванников. Его смерть подтвердили самом учебном заведении.

Максим Иванников закончил кадетский корпус в 2013 году. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище.

В кадетском корпусе отметили, что умерший военный учился в одном классе и дружил с Героем России Александром Крыниным, который погиб во время спецоперации еще весной 2022 года.

11:20. В поселке Землянском Инжавинского района Тамбовской области 9 марта откроют «народный памятник» участникам спецоперации на Украине. Его автором стал скульптор из Котовска Роман Ганьшин, который, как сообщается, увековечил образ погибшего товарища. Памятник представляет собой отлитую в полный рост скульптуру военнослужащего, на постаменте написано: «Мужественным войнам СВО честь и слава».

9:00 В Белгородской области МЧС с раннего утра воскресенья разослало СМС-оповещения об обстреле хутора Марьино Шебекинского городского округа: «Жителям рекомендовано спуститься в укрытия и подвалы».

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 4 марта