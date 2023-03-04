Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 4 марта

13:42. В Валуйском городском округе Белгородской области под обстрел попало село Бутырки. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, обошлось без пострадавших. В этом селе действует режим ЧС. «Снаряды упали на территорию школы, выбиты восемь окон. В ближайшее время закроем тепловой контур помещений»,- уточнил глава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

12:30. Со стороны Украины вновь обстреляны приграничные территории Глушковского района Курской области. По данным региональных властей, пострадавших нет, но прервано энергоснабжение поселка Краснооктябрьский и села Волфино. Ремонтные бригады приступают к устранению повреждений.

11:17. Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что минувшей ночью объехали ряд приграничных районов региона, чтобы посмотреть, как осуществляется дежурство членами добровольных народных дружин и поддержать их. «Ребята молодцы, мотивированные! Каждый переживает за спокойствие и сохранность своей земли. Внеплановые выезды в районы будут продолжаться. В это непростое время, нам всем нужно быть начеку»,- считает губернатор.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 3 марта