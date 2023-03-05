Трамп заявил, что предупреждал Путина о недопустимости захвата других стран

45-й президент США Дональд Трамп в личном разговоре предупреждал российского президента Владимира Путина о тяжелых последствиях для России в том случае, если он решится на захват какой-либо страны. По мнению господина Трампа, Владимир Путин тогда ему «не поверил».

«Я сказал: "Владимир, не делай этого. Ты знаешь — мы друзья, не захватывай страны, иначе Москва окажется под тяжелым ударом»,— сказал Дональд Трамп во время выступления на Консервативной конференции политических действий (трансляция мероприятия велась The Guardian).

Ранее Дональд Трамп выступал против политики, проводимой в отношении Украины администрацией действующего президента США Джо Байдена. Экс-президент «гарантировал», что в случае его переизбрания он сможет урегулировать украинский конфликт за 24 часа.

Подробнее о позиции Трампа относительно украинских событий — в материале «Ъ» «Трамп-миротворец».