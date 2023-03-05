McKinsey: в 2025 году Германия столкнется с нехваткой электроэнергии

В 2025 году Германия может столкнуться с нехваткой электроэнергии в объеме 4 ГВт, а к 2030 дефицит может возрасти до 30 ГВт. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании McKinsey, с которым ознакомился Welt am Sonntag.

Аналитики McKinsey считают, что такая ситуация может возникнуть из-за роста потребления электроэнергии внутри страны на фоне закрытия электростанций.

«30 ГВт соответствует мощностям 30 больших тепловых электростанций… В 2030 самая долгая фаза перебоев с электричеством, вероятно, может продлиться до 21 часа»,— говорится в исследовании McKinsey.

Как отмечает Welt, сетевое агентство о безопасности энергоснабжения ФРГ прогнозирует стабильные поставки электроэнергии даже при полном отказе страны от угля к 2030 году. 22 февраля Bloomberg со ссылкой на аналитиков сообщил, что Германии удалось успешно «пережить» эту зиму без российских энергоресурсов, но в долгосрочной перспективе ФРГ потребуется решать новые проблемы с ресурсным обеспечением.