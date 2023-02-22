Bloomberg: Германия смогла пережить зиму без российского газа

В конце сентября Германия полностью отказалась от поставок газа из России, сумев заместить российский экспорт трубопроводным газом из Норвегии и Нидерландов, поставками СПГ и угля. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики считают, что немецким властям удалось «пережить» эту зиму без российских энергоресурсов, но отказ от них в долгосрочной перспективе потребует решения новых проблем.

По мнению представителя энергетического трейдера MET International Симоны Турри, главной проблемой для Германии в ближайшие годы станет закупка СПГ в качестве базового источника. «Строительство терминалов СПГ без заключения новых контрактов не решает проблему»,— считает госпожа Турри.

Необходимость заключения долгосрочных контрактов на импорт СПГ объясняется повышенной конкуренцией на рынке природного газа. Ожидается, что в ближайшие три года количество СПГ в мире не сильно увеличится, однако конкуренция на этом рынке продолжит расти.

Основной угрозой для европейских импортеров может стать восстановление экономики Китая, за которым последует увеличение спроса на СПГ.

Потенциальным фактором снижения поставок трубопроводного газа в Германию может стать закрытие месторождения Гронинген в Нидерландах к 2024 году по экологическим причинам. На нем добывается большая часть поставляемого в ФРГ энергоресурса.

В числе вызовов для Германии Bloomberg также называет «реабилитацию угля» и нестабильные погодные условия. По оценке агентства, сейчас Германия вырабатывает из угля более трети от всего объема электроэнергии, что оборачивается политическими издержками для правительства страны.

20 февраля президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фратшер оценил процесс трансформации энергетического рынка Германии на фоне санкций в €100 млрд. По его мнению, в ближайшие годы затраты правительства и бизнеса ФРГ на инновации продолжат расти, что необходимо для ускорения трансформационных процессов.

Об отказе Германии от российских энергоресурсов — в материале «Ъ» «Германия стала покупателем СПГ».

Андрей Сапожников