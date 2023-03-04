Рогов сообщил о мощном взрыве в Запорожье

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрыве в городе Запорожье (не контролируется российскими военными).

«Около 23:17 в областном центре… прозвучал громкий объемный взрыв»,— написал Владимир Рогов в своем Telegram. Он пообещал предоставить более подробную информацию о случившемся позднее.

2 марта в офисе президента Украины собщили об обстреле города. Тогда в жилую пятиэтажку в Запорожье попала ракета, из-за чего, по данным МЧС Украины, погибли 11 человек. Разбор завалов все еще продолжается.