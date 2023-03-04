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Коммерсантъ FM
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В Санкт-Петербурге арестован бывший вице-губернатор Ленинградской области за получение взятки

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 2 мая бывшего вице-губернатора Ленинградской области Михаила Москвина. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Следствие считает, что бывший вице-губернатор, занимая должность председателя наблюдательного совета АНО «Дирекция комплексного развития территории Ленинградской области», получил взятку за покровительство действующему на тот момент гендиректора организации Даниилу Федичеву.

Сейчас Даниил Федичев — депутат регионального Заксобрания. Взятка, по версии следствия, составила 8,5 млн руб. Эпизод произошел в 2017–2021 годах.

Даниил Федичев также арестован по обвинению в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Срок ареста — до 1 мая. По версии следствия, он намеренно не учитывал определенные средства в контрактах с АНО, что привело к убыткам на сумму не менее 20 млн руб. В пресс-службе судов сообщается, что Даниил Федичев признал вину.

Лусине Баласян

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