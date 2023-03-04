Производитель уберет с упаковки шоколада Toblerone швейцарскую гору Маттерхорн

Изображение горной вершины Маттерхорн, расположенной на границе Швейцарии, вскоре исчезнет со знаменитой треугольной упаковки шоколадных батончиков Toblerone. Это произойдет из-за того, что американский владелец бренда переносит часть производства за пределы Швейцарии. А в соответствии с законом от 2017 года, размещение национальных символов не допускается на упаковке продуктов, не соответствующих критериям швейцарской принадлежности.

Теперь компания Mondelez International Inc., производящая знаменитый шоколад, меняет дизайн горы, изображенной на картонной обертке, на более упрощенный, чтобы не нарушать закон, сообщает швейцарская газета Aargauer Zeitung (перевод по Bloomberg).

В прошлом году Mondelez объявила, что планирует перенести часть производства Toblerone в столицу Словакии Братиславу. «Редизайн упаковки представляет собой модернизированный и обтекаемый логотип горы, который соответствует геометрической и треугольной эстетике»,— сказал представитель Mondelez газете. На упаковке Toblerone теперь будет указание на Швейцарию как на место, где основан бренд, а не где произведен продукт.

Закон о швейцарской принадлежности среди прочего подразумевает, что основная работа по производству швейцарского продукта должна выполняться в Швейцарии.

Мария Федотова