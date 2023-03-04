СМИ сообщили о положительной динамике в состоянии Романа Костомарова, он начал приходить в себя

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2006 года Роман Костомаров начал приходить в себя после медикаментозного сна, сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источник. 10 января господин Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, затем стало известно, что он находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке.

«Роман начал приходить в себя, в сознание. Он уже может понемногу двигаться. До полного прихода в себя еще должно пройти время, но положительная динамика есть. Окончательные выводы можно будет делать позднее»,— сообщил источник «РИА Новости». Можно отметить положительную динамику в его состоянии, сообщил источник ТАСС.

В Коммунарке Роману Костомарову начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, применяемую в экстренных случаях для поддержания жизни. 24 января необходимость в этом отпала, но у господина Костомарова сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением.

7 февраля источник сообщил ТАСС, что Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Источники «РИА Новости» сообщали, что ему ампутировали часть ноги и несколько пальцев на руках.

20 февраля стало известно, что у Романа Костомарова был спазм сосудов головного мозга, однако врачи отреагировали оперативно.

Мария Федотова