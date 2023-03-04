«Зенит» обыграл «Пари Нижний Новгород» со счетом 3:0 в матче РПЛ

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» победили «Пари Нижний Новгород» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Петербурге на «Газпром Арене» встреча завершилась со счетом 3:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Матч «Зенит» — «Пари Нижний Новгород» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Матч «Зенит» — «Пари Нижний Новгород» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Матч «Зенит» — «Пари Нижний Новгород» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Матч «Зенит» — «Пари Нижний Новгород» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Следующая фотография 1 / 4 Матч «Зенит» — «Пари Нижний Новгород» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Матч «Зенит» — «Пари Нижний Новгород» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Матч «Зенит» — «Пари Нижний Новгород» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Матч «Зенит» — «Пари Нижний Новгород» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Голы забили: Малком (12, 47), Ерохин (83).

В турнирной таблице «Зенит» занимает 1-е место с 45 очками. «Пари Нижний Новгород» располагается на 12-й позиции с 19 очками.

В следующем туре «Зенит» в домашнем матче сыграет с подмосковными «Химками» 12 марта. «Пари Нижний Новгород» 12 марта на выезде встретится с «Ростовом» .

Мария Федотова