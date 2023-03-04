Минздрав направил в Москву партию «Спутника V»

Минздрав РФ сообщил, что партия вакцины от коронавируса «Спутник V» направлена в Москву и другие регионы. По информации на сайте вакцинации, в Москве закончился запас первого компонента «Спутника V».

«Партии вакцины "Спутник V" распределены Минздравом и уже направлены компанией-поставщиком в город Москву и ряд других регионов, сообщивших о снижении остатков вакцины»,— сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Минздрава.

На сайте мэра Москвы также сообщается, что в наличии нет вакцин «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». Ожидаются поставки от Минздрава, однако сроки неизвестны.

«Спутник V» — это двухкомпонентная векторная вакцина. Ее зарегистрировали в августе 2020 года. Вакцина разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. По данным РФПИ, основанным на анализе состояния 3,8 млн вакцинированных россиян, эффективность «Спутника V» составила 97%.

Лусине Баласян