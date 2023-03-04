Губернатор Оренбургской области передал жалобы мобилизованных в военную прокуратуру

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер обратился в военную прокуратуру по поводу обращений мобилизованных и их семей, проходит проверка. Ранее мобилизованные из региона сообщали, что по прибытии в Донецкую народную республику (ДНР) они были отправлены на штурм без должной подготовки.

«По поручению главы региона вице-губернатор-руководитель аппарата губернатора Дмитрий Кулагин связался с командованием части»,— сообщается в Telegram-канале пресс-службы правительства Оренбургской области.

Сегодня, 4 марта, ряд Telegram-каналов, в частности «Осторожно, новости», обратили внимание на видео, записанные оренбургскими мобилизованными и их родственниками. На одном из видео мобилизованные обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой «разобраться с беззаконным приказом командования».

По словам мобилизованных, командование народной полиции ДНР отправило их «штурмовать ближайший укрепрайон». При этом они не ориентируется на местности и не обладают необходимыми навыками, говорится в видео. Аналогичное обращение к Владимиру Путину записали родственники мобилизованных.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. О ее завершении сообщалось 31 октября. В Минобороны объяснили, что после прохождения боевого слаживания мобилизованные будут осуществлять «контроль и оборону освобожденных территорий». По словам президента, были мобилизованы 318 тыс. человек.

Лусине Баласян