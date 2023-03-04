Российские школьники завоевали четыре золотые медали на Международной математической олимпиаде

В индивидуальном зачете XIV Международной олимпиады Romanian Master of Mathematics все участники из России завоевали золотые медали. Российские школьники участвовали в олимпиаде дистанционно, на площадке образовательного центра «Сириус». Соревнования проводятся ежегодно в Бухаресте с 2008 года, в нем участвуют юные математики со всего мира.

Медали на олимпиаде-2023 завоевали:

Роман Кузнецов (Президентский физико-математический лицей № 239) — 37 баллов;

Алиса Волкова (Президентский физико-математический лицей № 239,) — 31 балл;

Павел Прозоров (лицей № 533) — 30 баллов;

Эльдар Хисамутдинов (Президентский физико-математический лицей № 239) — 28 баллов.

Все образовательные учреждения находятся в Санкт-Петербурге.

«Наша команда в очередной раз продемонстрировала блестящие результаты и этим еще раз подтвердила тот факт, что российская система образования была и остается одной из лучших»,— заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

По регламенту олимпиады школьники выполняют индивидуальные задания в течение двух дней. В каждом из туров необходимо за 4,5 часа решить три задания. Победители определяются в личном и командном зачетах.

На XIII Romanian Master представители России завоевали две золотые и две серебряные медали, на XII Romanian Master — пять золотых медалей.

Мария Федотова