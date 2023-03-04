Набирать, так с музыкой

Сериал «Король и Шут» установил рекорд. В день релиза его посмотрели 410 тыс. подписчиков «Кинопоиска». По данным сервиса, это самый высокий показатель в истории платформы. Выход сериала, который рассказывает о российской панк-рок-группе, сопровождала масштабная промокампания. В частности, в центре современного искусства «Винзавод» открылась выставка, посвященная музыкантам. Соорганизатором выступила владеющая «Кинопоиском» корпорация «Яндекс». Она же запустила продажу тематической одежды и сувениров к премьере байопика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кинопоиск Фото: Кинопоиск

Сейчас стриминги вынуждены активно продвигать свои сериалы разными способами, чтобы не проиграть борьбу за аудиторию, отмечает кинокритик Егор Москвитин, который успел посмотреть новое шоу: «"Кинопоиск" делает на этот проект огромную ставку. Это была громкая премьера, каждую неделю выходит подкаст. То есть это прямо такое хорошо выверенное событие, которое основывается на проверенной гипотезе.

Музыку "Короля и Шута" все больше начинают слушать молодые. При этом сериал неожиданным образом резонирует с нашим временем, поскольку предлагает эскапизм и ностальгию по абсолютно вольным и лихим девяностым и нулевым. Наконец, самое большое достоинство сериала в том, что герои существуют сразу в нескольких мирах. Мы не только наблюдаем за "Королем и Шутом" в Питере, Екатеринбурге, но еще видим, как они живут в собственных песнях.

Клип внутри сериала напоминает хулиганскую пародию на "Ведьмака" от Netflix. Можно назвать это мультивселенной безумия. Это то, что все очень ценят. Герой мучается вопросом, талантлив он или нет, и это мучение визуализируется через диалог с внутренним демоном, то есть тем самым шутом.

Сейчас все стриминги пытаются делать какое-то креативное продвижение, потому что, во-первых, контента стало гораздо больше, во-вторых, платежеспособность подписчиков становится ниже.

Люди начинают задумываться, какую площадку оставить, а от какой отказаться. Борьба на рынке становится интереснее. И такие акции, думаю, будут происходить чаще. Пока подобное можно вспомнить только сериалом "Игра престолов"».

В последнее время на российских онлайн-платформах стали чаще выходить байопики об артистах. В феврале стриминги Kion и Okko по очереди выпустили сериалы «Раневская» и «Шаляпин». Подобные проекты продолжат оставаться в приоритете у онлайн-кинотеатров, ведь, снимая подобные шоу, они почти ничем не рискуют, отмечает киноэксперт, колумнист издания «Московские новости» Даниил Ротштейн:

«У нас любят и производить, и смотреть биографические картины или исторические, привязанные к тем или иным событиям. Байопик — вторая лучшая вещь после адаптации какой-то известной интеллектуальной собственности. Никто не любит делать оригинальный контент — все от этого бегут как от чумы. Если говорить именно об аудитории, здесь есть несколько потенциальных факторов, которые позволяют ее расширять.

Во-первых, есть зрители, которым интересна костюмированная драма, во-вторых, есть такие, кто хочет посмотреть биографию конкретного человека, а третью категорию в целом привлекают проекты про российскую историю. Онлайн-кинотеатр вторично пытается это монетизировать, передавая на федеральные телеканалы. Думаю, это останется.

В какой-то момент мы, наверное, увидим достаточно серьезное замещение стримингами эфирного телевидения. В Соединенных Штатах это слияние уже происходит».

За прошлый год объем оригинального контента онлайн-кинотеатров вырос на 20%. По данным аналитического агентства TelecomDaily, за это время платформы выпустили 89 проектов. Лидерами стали стриминги START и Premier. Замыкает тройку Kion. Биографические фильмы и сериалы при этом вряд ли станут основным продуктом стримингов, говорит глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин:

«Российские сервисы действительно столкнулись с дефицитом иностранного контента и будут гораздо больше снимать собственные фильмы, сериалы, и статистически байопики какую-то долю этого нового контента займут.

По факту мы имеем несколько сериалов, посвященных жизни отдельных личностей, но это единицы из десятков новинок. Единственный, наверное, финансовый аспект может касаться того, что в целом в производстве биографические картины, если речь идет не о древности, где нужны большие костюмные сцены, незатратны, а интерес могут привлечь достаточно большой».

Согласно недавнему опросу компании GfK, каждый третий россиянин в возрасте от 16 до 55 лет тратит деньги на стриминги с фильмами и сериалами. В тройку самых популярных у респондентов онлайн-кинотеатров входят «Кинопоиск», Ivi и Wink.

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Анна Маргулис