Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Набирать, так с музыкой

Сколько просмотров собрал сериал «Король и Шут» в день выхода

Сериал «Король и Шут» установил рекорд. В день релиза его посмотрели 410 тыс. подписчиков «Кинопоиска». По данным сервиса, это самый высокий показатель в истории платформы. Выход сериала, который рассказывает о российской панк-рок-группе, сопровождала масштабная промокампания. В частности, в центре современного искусства «Винзавод» открылась выставка, посвященная музыкантам. Соорганизатором выступила владеющая «Кинопоиском» корпорация «Яндекс». Она же запустила продажу тематической одежды и сувениров к премьере байопика.

Фото: Кинопоиск

Фото: Кинопоиск

Сейчас стриминги вынуждены активно продвигать свои сериалы разными способами, чтобы не проиграть борьбу за аудиторию, отмечает кинокритик Егор Москвитин, который успел посмотреть новое шоу: «"Кинопоиск" делает на этот проект огромную ставку. Это была громкая премьера, каждую неделю выходит подкаст. То есть это прямо такое хорошо выверенное событие, которое основывается на проверенной гипотезе.

Группу «Король и Шут» почтили выставкой и сериалом

Музыку "Короля и Шута" все больше начинают слушать молодые. При этом сериал неожиданным образом резонирует с нашим временем, поскольку предлагает эскапизм и ностальгию по абсолютно вольным и лихим девяностым и нулевым. Наконец, самое большое достоинство сериала в том, что герои существуют сразу в нескольких мирах. Мы не только наблюдаем за "Королем и Шутом" в Питере, Екатеринбурге, но еще видим, как они живут в собственных песнях.

Клип внутри сериала напоминает хулиганскую пародию на "Ведьмака" от Netflix. Можно назвать это мультивселенной безумия. Это то, что все очень ценят. Герой мучается вопросом, талантлив он или нет, и это мучение визуализируется через диалог с внутренним демоном, то есть тем самым шутом.

Сейчас все стриминги пытаются делать какое-то креативное продвижение, потому что, во-первых, контента стало гораздо больше, во-вторых, платежеспособность подписчиков становится ниже.

Люди начинают задумываться, какую площадку оставить, а от какой отказаться. Борьба на рынке становится интереснее. И такие акции, думаю, будут происходить чаще. Пока подобное можно вспомнить только сериалом "Игра престолов"».

В последнее время на российских онлайн-платформах стали чаще выходить байопики об артистах. В феврале стриминги Kion и Okko по очереди выпустили сериалы «Раневская» и «Шаляпин». Подобные проекты продолжат оставаться в приоритете у онлайн-кинотеатров, ведь, снимая подобные шоу, они почти ничем не рискуют, отмечает киноэксперт, колумнист издания «Московские новости» Даниил Ротштейн:

С чем связан рост числа подписчиков онлайн-кинотеатров

«У нас любят и производить, и смотреть биографические картины или исторические, привязанные к тем или иным событиям. Байопик — вторая лучшая вещь после адаптации какой-то известной интеллектуальной собственности. Никто не любит делать оригинальный контент — все от этого бегут как от чумы. Если говорить именно об аудитории, здесь есть несколько потенциальных факторов, которые позволяют ее расширять.

Во-первых, есть зрители, которым интересна костюмированная драма, во-вторых, есть такие, кто хочет посмотреть биографию конкретного человека, а третью категорию в целом привлекают проекты про российскую историю. Онлайн-кинотеатр вторично пытается это монетизировать, передавая на федеральные телеканалы. Думаю, это останется.

В какой-то момент мы, наверное, увидим достаточно серьезное замещение стримингами эфирного телевидения. В Соединенных Штатах это слияние уже происходит».

За прошлый год объем оригинального контента онлайн-кинотеатров вырос на 20%. По данным аналитического агентства TelecomDaily, за это время платформы выпустили 89 проектов. Лидерами стали стриминги START и Premier. Замыкает тройку Kion. Биографические фильмы и сериалы при этом вряд ли станут основным продуктом стримингов, говорит глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин:

«Российские сервисы действительно столкнулись с дефицитом иностранного контента и будут гораздо больше снимать собственные фильмы, сериалы, и статистически байопики какую-то долю этого нового контента займут.

По факту мы имеем несколько сериалов, посвященных жизни отдельных личностей, но это единицы из десятков новинок. Единственный, наверное, финансовый аспект может касаться того, что в целом в производстве биографические картины, если речь идет не о древности, где нужны большие костюмные сцены, незатратны, а интерес могут привлечь достаточно большой».

Согласно недавнему опросу компании GfK, каждый третий россиянин в возрасте от 16 до 55 лет тратит деньги на стриминги с фильмами и сериалами. В тройку самых популярных у респондентов онлайн-кинотеатров входят «Кинопоиск», Ivi и Wink.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Анна Маргулис

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...