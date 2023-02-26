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Коммерсантъ FM
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Подписчики добавляются в онлайн-кинотеатры

Почему растет число пользователей на фоне сокращения зарубежного контента

Россияне стали чаще приобретать платные подписки на онлайн-кинотеатры. К такому выводу в результате опроса пришла исследовательская компания GfK. Она выяснила у россиян от 16 до 55 лет, тратят ли они деньги на стриминги с фильмами и сериалами. Почти каждый третий из них сообщил, что оплачивает аккаунт на одном из сервисов. В тройку самых популярных у пользователей онлайн-кинотеатров попали «Кинопоиск», Ivi и Wink.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

И это несмотря на то, что теперь зарубежного контента на стримингах стало меньше. Так, в феврале стало известно, что весной из российских онлайн-кинотеатров исчезнут фильмы и сериалы студии Disney. Но, по словам директора видеосервиса Wink Антона Володькина, это не мешает компаниям наращивать аудиторию:

Что ждет кинотеатральную индустрию в 2023 году

Что ждет кинотеатральную индустрию в 2023 году

«В 2022-м у нас очень сильно выросло количество подписчиков — год к году более чем в два раза. В целом на рынке было заметно повышение интереса к легальным онлайн-кинотеатрам, есть тренд перехода на официальные видеосервисы с пиратских, поскольку они предлагают широкое контентное предложение без рекламы. Ряд правообладателей покинули рынок, это сказывается на контентном предложении, но, тем не менее онлайн-кинотеатры в многократном объеме перекрывают эти недостатки.

Какие факторы влияют на рост числа платных подписок? Во-первых, платформы серьезнейшим образом нарастили производство собственного оригинального контента. Во-вторых, происходит замещение и привлечение независимых западных студий.

Очень сильно выросло потребление турецкого и корейского продукта. Раньше этот контент был не очень хорошо заметен, а сейчас публика очень высоко его оценила. Наметилась и тенденция перехода от просмотра телевизионных каналов в интернет. Еще один тренд — это развитие экосистем — мобильные операторы и банки сейчас запускают специальные предложения.

Конечно, маркетинговые затраты на продвижение оригинальных сериалов у онлайн-кинотеатров сильно растут. Однако люди в регионах еще не привыкли платить за подписку, хотя они — основная точка роста. Поэтому нет никаких сомнений, что количество подписчиков увеличится на десятки процентов, возможно, даже удвоится в течение года».

Как выяснил “Ъ”, в декабре на «Кинопоиске» фильмы и сериалы смотрели 8, 4 млн пользователей — на 85% больше чем годом ранее. А в Amediateka число подписчиков за минувший год увеличилось на 50%. Прирост аудитории также фиксирует и заместитель генерального директора онлайн кинотеатра Premier Макар Кожухов. При этом расходы участников рынка за последний год, по его словам, заметно выросли:

«Нацелены на проекты собственного производства и на российский контент. Иностранный сейчас занимает на платформе не более 30%, и эта же стратегия остается и на текущий год. Нам удалось увеличить количество наших подписчиков на 45%, до более, чем 3,6 млн пользователей в 2022 году. Выручка тоже выросла на 22%. Кроме игрового, мы также уделяем внимание документальным проектам, они появляются на сервисе каждые две недели.

В России такая серая зона существует исторически, и есть некоторое количество инструментов — и антипиратский меморандум, и множество других — которые позволяют достаточно эффективно бороться, но, к сожалению, недостаточно, чтобы об этой проблеме забыть. Мы вынуждены тратить гораздо больше денег и на привлечение клиентов и на удержание».

Какие риски несет лицензирование картин в обход правообладателей

Какие риски несет лицензирование картин в обход правообладателей

Аналитики рынка предупреждают, что в 2023 году выручка онлайн- кинотеатров может упасть. Четверть опрошенных аудиторской компанией «Б1» зрителей сказали, что планируют отказаться от платной подписки. Это связано с высокими ценами и сокращением зарубежного контента.

Но все же глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин полагает, что поводы для оптимизма остаются:

«В рамках второго квартала из России ушли два достаточно крупных, заметных сервиса — Netflix и Megogo. У них совокупно, наверное, было около 10% рынка, порядка 500 тыс. подписчиков. Дальше уже рынок наращивал число клиентов. В период с 2017-2018 года в денежно выражении он рос примерно на 50% в год. С 2019-го основная масса этого роста приходилась именно на платные подписки. Рост по итогам 2022 года будет около 15%.

Уход мейджоров — это, конечно, болезненный факт, но упор мы сейчас делаем на контент, доступный легально. Это американский, европейский кинематограф, плюс турецкий и корейский контент. Что касается инициативы о принудительном лицензировании, не надо в попытках спасать один сегмент создавать фантастических масштабов риски для других. Тем более что есть еще российская киноиндустрия, которая никоим образом на этот бойкот не повлияла, но планирует воспользоваться ситуацией, и вроде как неплохо получается.

Рекорд "Чебурашки", который уже практически вплотную приблизился к 6 млрд руб. сборов, об этом говорит. Достойных фильмов в прокате и сериалов в онлайн-кинотеатрах будет становится все больше. Предпосылок возврата к допандемическим темпам сейчас нет, но рост в пределах 10% вполне возможен».

Онлайн-кинотеатры выступали против идеи принудительного лицензирования контента. Минюст посчитал, что проблемы интрнет-платформ и обычных прокатчиков общие. Однако представители стримингов полагают, что показ фильмов и сериалов в обход правообладателей усугубит кризис в отношениях с западными студиями.

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Анна Маргулис

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