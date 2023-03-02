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Панков вспомнили по-королевски

Группу «Король и Шут» почтили выставкой и сериалом

В ночь на 2 марта в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» появились первые два эпизода сериала «Король и Шут». Через несколько часов в центре современного искусства «Винзавод» открылась для публики выставка «Панк-культура. Король и Шут», рассказывающая не только о группе, но и о панк-роке и сопутствующем ему стиле жизни. Рассказывает Игорь Гаврилов.

На выставке российскую группу поместили в большой контекст мирового панка, в котором не обошлось без Sex Pistols

На выставке российскую группу поместили в большой контекст мирового панка, в котором не обошлось без Sex Pistols

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

На выставке российскую группу поместили в большой контекст мирового панка, в котором не обошлось без Sex Pistols

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Идея создать сериал о группе «Король и Шут» появилась в кабинетах «Яндекса», когда статистика за 2021 год показала четырехкратный рост прослушиваний музыки группы, чей фронтмен Михаил Горшенев (Горшок) скончался девятью годами раньше. И это был не только феномен «Яндекс.Музыки». Ежемесячное количество слушателей у «Короля и Шута» на Spotify было больше, чем, например, у актуальных рэперов Хаски и ATL.

Сериал «Король и Шут» не только байопик.

Параллельно с историей группы повествование ведется в фантастическом мире, в котором двум главным героям, Горшку и Князю, предстоит спасти принцессу из лап злого колдуна. Такое решение вполне очевидно: мир песен «Короля и Шута» — это мир сказок, которые создавали музыканты, в первую очередь Князь (Андрей Князев).

Он и сочинял сюжеты, и рисовал персонажей, рождая своего рода комиксовую вселенную «Короля и Шута».

Все начинается в гримерке группы, когда группа только что собрала свой первый аншлаг в петербургском зале «Юбилейный», и Горшок вдруг задумывается о самоубийстве, так как все, о чем мечталось, уже сделано. Музыкант забирается на рекламный билборд и для начала, как и положено панку, справляет нужду на весь проклятый мир прямо с его вершины. В этот момент рядом с ним появляется злой демон, предстающий в образе Шута, которого можно видеть на всей продукции группы. Диалог Горшка и Шута, вероятно, должен сразу задать сериалу философскую глубину, однако длится он слишком долго и сыгран совсем по-тюзовски, несмотря на весь талант исполнителя главной роли Константина Плотникова и уместного практически в любой роли Евгения Ткачука. Поначалу сложно привыкнуть к свойственной всему сериалу излишне театральной подаче молодых актеров, особенно когда они оказываются в одном кадре со старшим поколением — его представляет, например, Александр Адабашьян в роли преподавателя реставрационного училища. Но со временем сериал затягивает, и выигрышными оказываются прежде всего как раз таки фрагменты, относящиеся к сказочному миру.

Непросто свыкнуться и с тем, что песни «Короля и Шута» для сериала перепели другие люди. Оригинальные версии настолько глубоко сидят в подкорке, что любое иное прочтение, даже обусловленное техническими и творческими нуждами создателей сериала, режет ухо. В сериале, например, есть песни, которые в оригинале пел Горшок, а в фильме их отдали Князю. В итоге использовались и студийные фонограммы, и записи, сделанные непосредственно для сериала, и архивные материалы, и новые вокальные партии Князя. Но с этим, как выясняется, можно смириться.

Фанаты уже спорят в сети о том, насколько точно воспроизведены в сериале детали нескольких эпох, с конца 1980-х до начала 2010-х

Если придираться, можно, конечно, обнаружить одежду, которую не носили, и слова, которые не говорили. Сложно согласиться с тем, что в 1989 году Горшок мог сказать Князю: «Рисунки — зачет!»

Впрочем, для тех, кому важна аутентичность, придумана сопутствующая сериалу выставка «Панк-культура. Король и Шут». Она состоит из двух частей. Первая посвящена группе и сериалу, и вот в ней-то как раз можно внимательно рассмотреть сценические наряды музыкантов, рукописи, рисунки и фрагменты декораций сериала.

На пресс-конференции, посвященной открытию выставки, Андрей Князев среди прочего подробно рассказал о том, как рисовал первый задник для концертов группы, с трудом уместив краски и холст в своей комнате.

Эта история — аргумент в пользу абсолютного соответствия мировоззрения «Короля и Шута» панковской философии DIY (do it yourself). Согласно ей, музыкант может не только сочинять и играть, но и записывать свою музыку, создавать дизайн альбомов, рисовать афиши концертов, выпускать журналы, организовывать собственные выступления и рассылать записи фанатам. Для всего этого ему не нужен лейбл, который на деле лишь ограничивает его творческую свободу.

Вторая часть выставки, «Панк-культура», погружает зрителя в детали панковского образа жизни и выстраивает классификацию жанра, которая проиллюстрирована огромным генеалогическим древом панка. Два важных зала относятся, соответственно, к зарубежному и отечественному панковскому канону.

Фотогалерея

В Москве открылась выставка «Панк-культура. Король и Шут»

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Посетители выставки «Панк-культура. Король и Шут» в центре современного искусства «Винзавод»

Посетители выставки «Панк-культура. Король и Шут» в центре современного искусства «Винзавод»

Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников  /  купить фото

Бывший участник группы «Король и шут» и солист проекта «КняZz» Андрей Князев (второй слева), его супруга Агата Нигровская и музыкант Игорь «Панкер» Гудков (слева) на церемонии открытия выставки

Бывший участник группы «Король и шут» и солист проекта «КняZz» Андрей Князев (второй слева), его супруга Агата Нигровская и музыкант Игорь «Панкер» Гудков (слева) на церемонии открытия выставки

Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников  /  купить фото

Экспозиция, представленная в залах «Винзаводе», рассказывает о феномене панк-культуры в России и мире через интерактивные экспонаты, архивные материалы и современные арт-инсталляции

Экспозиция, представленная в залах «Винзаводе», рассказывает о феномене панк-культуры в России и мире через интерактивные экспонаты, архивные материалы и современные арт-инсталляции

Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников  /  купить фото

Посетительница выставки

Посетительница выставки

Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников  /  купить фото

Экспозиция занимает белый и красный зал «Винзавода», один из которых посвящен группе «Король и Шут», а другой — истории панк-музыки, начиная со времен Sex Pistols и заканчивая современными группами

Экспозиция занимает белый и красный зал «Винзавода», один из которых посвящен группе «Король и Шут», а другой — истории панк-музыки, начиная со времен Sex Pistols и заканчивая современными группами

Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников  /  купить фото

В одном из залов организаторы выставки собрали атрибуты отечественных панков. Например, расписанную граффити машину

В одном из залов организаторы выставки собрали атрибуты отечественных панков. Например, расписанную граффити машину

Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников  /  купить фото

Солист группы «КняZz» Андрей Князев на церемонии открытия выставки

Солист группы «КняZz» Андрей Князев на церемонии открытия выставки

Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников  /  купить фото

Экспозиция выставки

Экспозиция выставки

Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников  /  купить фото

Посетительница выставки

Посетительница выставки

Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников  /  купить фото

Инсталляцию дополнили работы современных и советских художников, раскрывающих идею панк-культуры

Инсталляцию дополнили работы современных и советских художников, раскрывающих идею панк-культуры

Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников  /  купить фото

Отдельное место в экспозиции заняли вещи, связанные с панк-сказкой «Король и Шут», премьера которой также состоялась 2 марта

Отдельное место в экспозиции заняли вещи, связанные с панк-сказкой «Король и Шут», премьера которой также состоялась 2 марта

Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников  /  купить фото

Создателями и продюсерами мероприятия стали представители бюро Planet9 Агния Стерлигова и Александр Кармаев, известные своими выставками «Виктор Цой. Путь героя» и «Балабанов. Выставка-путешествие». Кураторами выступили музыкальный критик Борис Барабанов, искусствовед Василий Успенский, антрополог Никита Петров, музыкальный продюсер Игорь Гудков, рок-музыкант, художник и автор песен групп «Король и Шут» Андрей Князев, поэтесса, клипмейкер и фотохудожник Агата Нигровская

Создателями и продюсерами мероприятия стали представители бюро Planet9 Агния Стерлигова и Александр Кармаев, известные своими выставками «Виктор Цой. Путь героя» и «Балабанов. Выставка-путешествие». Кураторами выступили музыкальный критик Борис Барабанов, искусствовед Василий Успенский, антрополог Никита Петров, музыкальный продюсер Игорь Гудков, рок-музыкант, художник и автор песен групп «Король и Шут» Андрей Князев, поэтесса, клипмейкер и фотохудожник Агата Нигровская

Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников  /  купить фото

«Эта выставка о том, что панк — не только ирокезы, анархия и стакан портвейна. Панк — большое, сложно устроенное явление: не только музыка, но и мода, живопись, перфомансы и стиль жизни. Панк неразрывно связан с историей мировой культуры: за Sex Pistols стоит британская эксцентрика, за &quot;Гражданской обороной&quot; — русская литература, за &quot;Королем и Шутом&quot; — фольклор. Эта выставка о том, что немного панка есть в каждом»,— сказал на церемонии открытии куратор выставки Василий Успенский

«Эта выставка о том, что панк — не только ирокезы, анархия и стакан портвейна. Панк — большое, сложно устроенное явление: не только музыка, но и мода, живопись, перфомансы и стиль жизни. Панк неразрывно связан с историей мировой культуры: за Sex Pistols стоит британская эксцентрика, за "Гражданской обороной" — русская литература, за "Королем и Шутом" — фольклор. Эта выставка о том, что немного панка есть в каждом»,— сказал на церемонии открытии куратор выставки Василий Успенский

Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников  /  купить фото

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Посетители выставки «Панк-культура. Король и Шут» в центре современного искусства «Винзавод»

Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников  /  купить фото

Бывший участник группы «Король и шут» и солист проекта «КняZz» Андрей Князев (второй слева), его супруга Агата Нигровская и музыкант Игорь «Панкер» Гудков (слева) на церемонии открытия выставки

Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников  /  купить фото

Экспозиция, представленная в залах «Винзаводе», рассказывает о феномене панк-культуры в России и мире через интерактивные экспонаты, архивные материалы и современные арт-инсталляции

Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников  /  купить фото

Посетительница выставки

Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников  /  купить фото

Экспозиция занимает белый и красный зал «Винзавода», один из которых посвящен группе «Король и Шут», а другой — истории панк-музыки, начиная со времен Sex Pistols и заканчивая современными группами

Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников  /  купить фото

В одном из залов организаторы выставки собрали атрибуты отечественных панков. Например, расписанную граффити машину

Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников  /  купить фото

Солист группы «КняZz» Андрей Князев на церемонии открытия выставки

Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников  /  купить фото

Экспозиция выставки

Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников  /  купить фото

Посетительница выставки

Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников  /  купить фото

Инсталляцию дополнили работы современных и советских художников, раскрывающих идею панк-культуры

Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников  /  купить фото

Отдельное место в экспозиции заняли вещи, связанные с панк-сказкой «Король и Шут», премьера которой также состоялась 2 марта

Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников  /  купить фото

Создателями и продюсерами мероприятия стали представители бюро Planet9 Агния Стерлигова и Александр Кармаев, известные своими выставками «Виктор Цой. Путь героя» и «Балабанов. Выставка-путешествие». Кураторами выступили музыкальный критик Борис Барабанов, искусствовед Василий Успенский, антрополог Никита Петров, музыкальный продюсер Игорь Гудков, рок-музыкант, художник и автор песен групп «Король и Шут» Андрей Князев, поэтесса, клипмейкер и фотохудожник Агата Нигровская

Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников  /  купить фото

«Эта выставка о том, что панк — не только ирокезы, анархия и стакан портвейна. Панк — большое, сложно устроенное явление: не только музыка, но и мода, живопись, перфомансы и стиль жизни. Панк неразрывно связан с историей мировой культуры: за Sex Pistols стоит британская эксцентрика, за "Гражданской обороной" — русская литература, за "Королем и Шутом" — фольклор. Эта выставка о том, что немного панка есть в каждом»,— сказал на церемонии открытии куратор выставки Василий Успенский

Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников  /  купить фото

Смотреть

Посетители наверняка будут активно делать селфи в воспроизведенном создателями выставки туалете нью-йоркского клуба CBGB — Мекки панка. Вообще, в условиях оторванности России от мирового артистического процесса стоит считать настоящим чудом тот факт, что к работе над выставкой удалось привлечь художника Джейми Рида, создавшего основные визуальные образы для группы Sex Pistols, и режиссера Джульена Темпла, также много работавшего с ними в начале своей карьеры. Это тот случай, когда с аутентичностью на выставке действительно все в порядке.

Еще одна комната, которая наверняка привлечет огромное внимание,— «ГрОб-студия», домашняя студия лидера «Гражданской обороны» Егора Летова. Воспроизвести ее на выставке помогла вдова музыканта Наталья Чумакова. Есть здесь и три настоящие летовские гитары, которые в сумме со студией, как знать, могут стать основой отдельной выставки про сибирский панк. Он ее заслужил.

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