Журнал Vaccines подтвердил долгосрочную эффективность вакцины «Спутиник V»

Швейцарский научный журнал Vaccines опубликовал исследование российских ученых, подтверждающее долгосрочную защиту от COVID-19 при вакцинации «Спутником V», сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в Telegram-канале «Спутника V».

Журнал Vaccines включен в базу данных рецензируемой научной литературы Scorpus. Страной издательства журнала является Швейцария. Основными предметными областями публикуемых статей являются иммунология, фармакология терапевтическая, инфекционные заболевания, фармакология, изыскание новых лекарственных веществ.

«Анализ образцов, осуществленный до ревакцинации участников исследования, показал, что спустя 6 месяцев после первичной вакцинации «Спутником V» у 95,5% пациентов сохраняется IgG-ответ к рецептор-связывающему домену (RBD) вируса SARS-CoV-2, что подтверждает способность вакцины формировать высокую длительную защиту против коронавируса»,— говорится в сообщении пресс-службы фонда.

По данным исследования, защита от тяжелых случаев заболевания сохраняется у 78% вакцинированных. При этом ученые отмечают, что уровень антител после ревакцинации зависит от исходного показателя непосредственно перед вакцинацией. Как утверждается в статье, для поддержания сильного иммунитета, независимо от возраста и уровня антител до ревакцинации, достаточно инъекции однокомпонентного препарата «Спутник Лайт».

Отмечается, что авторы статьи исследовали 3 983 образцов сыворотки крови, полученных от вакцинированных лиц в возрасте от 20 до 103 лет. «Усилия по ревакцинации должны быть в первую очередь направлены на пациентов, у которых уровень антител к коронавирусу снизился больше всего с течением времени, а также на группы риска»,— подчеркивают исследователи.

Вакцина «Спутник V» была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Ее зарегистрировали в августе 2020 года. В октябре 2022 года гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что «Спутник V» стал самым экспортируемым препаратом за всю историю России. Российскую вакцину зарегистрировали более чем в 70 странах.

Эрдни Кагалтынов