В Тульской области соцзащита попросила ограничить в правах отца девочки, нарисовавшей антивоенный рисунок

Комиссия по делам несовершеннолетних (КДН) администрации города Ефремов в Тульской области подала в суд иск об ограничении родительских прав местного жителя Алексея Москалева, которого отправили под домашний арест по делу о дискредитации армии (ст. 280.3 УК РФ). Об этом РБК сообщила глава комиссии Светлана Давыдова. Правоохранительные органы обратили внимание на господина Москалева в апреле 2022 года, после того как его дочь Мария Москалева нарисовала на уроке ИЗО антивоенный рисунок с флагами РФ и Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Москалев

Фото: Архив Алексея Москалева Алексей Москалев

Фото: Архив Алексея Москалева

Иск был подан в январе, еще до задержания Алексея Москалева. В нем комиссия также просит ограничить родительские права матери шестиклассницы, передает издание.

Решение об ограничении родительских прав, предусмотренное ст. 73 Семейного кодекса РФ, принимается, если поведение родителей или одного из них является опасным для ребенка. Если оно не меняется за полгода, органы опеки обязаны подать иск о полном лишении родительских прав.

По словам Светланы Давыдовой, семья Москалевых — «на профилактическом учете семей, находящихся в социально-опасном положении» с мая прошлого года. Она заявила, что господин Москалев не шел на контакт с властями, дважды привлекался к административной ответственности, а мать девочки не интересовалась ее жизнью и жила отдельно.

Адвокат задержанного Владимир Билиенко сказал РБК, что его не уведомляли об иске. По его словам, уполномоченный по правам ребенка Тульской области считает, что оснований для такого иска нет, однако его возможность ранее обсуждалась.

Уголовное дело на господина Москалева завели в конце декабря прошлого года. 3 марта Ефремовский межрайонный суд отправил мужчину под домашний арест, а его дочь на время разбирательства отправили в социально-реабилитационный центр. 3 марта КДН приняла решение оставить Марию в центре «на попечении опытных психологов и педагогов», сообщила Светлана Давыдова.

Господин Билиенко заявил изданию, что его подзащитный не ограничен в родительских правах и не давал согласия на пребывание дочери в социально-реабилитационном центре.

В апреле прошлого года Мария Москалева, которая тогда училась в шестом классе ефремовской школы №9, нарисовала на уроке ИЗО женщину с ребенком, флаги Украины и РФ и летящие ракеты. Администрация школы пожаловалась в полицию, а отца Маши, по словам адвоката, «стали рассматривать под увеличительным стеклом» сотрудники СКР «и других силовых организаций».

25 апреля 2022 года Ефремовский межрайонный суд оштрафовал предпринимателя на 32 тыс. руб. за «публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ» (по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) за комментарий в «Одноклассниках».

В конце декабря прошлого года господина Москалева задержали и возбудили уголовное дело о дискредитации армии. Основания для возбуждения дела адвокат уточнить затруднился, заявив, что еще «не видел материалы». По некоторым данным, поводом мог стать еще один пост в «Одноклассниках». Предпринимателю грозит штраф в 300 тыс. руб., арест до шести месяцев либо лишение свободы до трех лет.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Отцу нарисовался срок».

Эрдни Кагалтынов